Cina, 25 milioni di euro di ammenda alle banche per violazioni finanziarie

La China Banking and Insurance Regulatory Commission ha comminato ammende per un totale di quasi 200 milioni di yuan (circa 25 milioni di euro) a istituzioni e individui nel suo primo giro di vite sulle violazioni finanziarie di quest'anno. La China Development Bank, una delle principali banche del paese, è stata multata di 48,8 milioni di yuan, oltre 6 milioni di euro, per violazioni, tra cui la raccolta illegale di commissioni per l'impegno di prestito da parte di piccole e micro imprese.