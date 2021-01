Fineco fa il botto a dicembre: raccolta netta a € 1,6 miliardi, +119% rispetto a un anno fa

Il mese di dicembre fa registrare il dato di raccolta netta più alto di sempre per Fineco, attestandosi a € 1,6 miliardi (+119% rispetto a € 721 milioni di un anno fa) senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo. L’asset mix vede un forte contributo della componente gestita, che ritocca verso l’alto il precedente massimo storico fatto segnare a novembre e si attesta a € 791 milioni, in crescita del 63% da € 485 milioni di dicembre 2019. La componente amministrata si è attestata a € 86 milioni, mentre la raccolta diretta è € 706 milioni. Da inizio anno, la raccolta netta ha raggiunto € 9,3 miliardi (+59% rispetto a € 5,8 miliardi del 2019), con la componente gestita a € 4,3 miliardi (+31% da € 3,3 miliardi di un anno fa). La crescita strutturale del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma, ha visto i ricavi stimati per il mese di dicembre salire a circa € 16,5 milioni, +54% rispetto a un anno fa. Da inizio 2020 i ricavi stimati sono circa € 229 milioni, +73% a/a. Nel corso del 2020 sono stati realizzati 46,8 milioni di ordini eseguiti, +85% rispetto ai 25,3 milioni del 2019.

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale di Fineco, dichiara:

“Il dato di raccolta estremamente robusto di dicembre, il più elevato nella storia di Fineco, è ancora più significativo alla luce dell’accelerazione registrata dalla componente gestita negli ultimi mesi dell’anno. Un’evidenza che conferma ancora una volta la capacità dei nostri consulenti di rispondere alle esigenze dei clienti, anche grazie ai nuovi prodotti realizzati da Fineco Asset Management, e che apre la strada a nuove opportunità per l’anno che ci attende. Il 2020 si chiude infine con un risultato particolarmente positivo per il brokerage, che ha migliorato in ogni singolo mese i ricavi realizzati evidenziando l’incremento della base di clienti interessata a investire sui mercati”.