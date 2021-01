Nasce la Natural Capital Investment Alliance, obiettivo: 10 miliardi entro il 2022

Hsbc Pollination Climate Am, Lombard Odier e Mirova, affiliata di Natixis Im, sono i tre partner fondatori della Natural Capital Investment Alliance (The Alliance), fondata da Sua Altezza Reale il Principe di Galles nell'ambito della sua Sustainable markets initiative. L'Alleanza mira ad accelerare lo sviluppo del capitale naturale come tema di investimento e a coinvolgere l'industria della gestione degli investimenti da 120 trilioni di dollari e mobilitare questo capitale privato in modo efficiente ed efficace per le opportunità del capitale naturale.

Mentre il mondo continua ad affrontare la duplice crisi del clima e della biodiversità, cresce l'interesse nell'investire per sfruttare e preservare il capitale naturale come soluzione per ridurre le emissioni, ripristinare la biodiversità e stimolare la crescita economica sostenibile e la creazione di posti di lavoro.

Tuttavia, nonostante il fatto che metà del Pil globale dipenda dal capitale naturale, attualmente esiste solo un numero limitato di iniziative per promuovere la natura come opportunità di investimento.

Per cogliere la portata di questa opportunità, è necessario un approccio guidato dalla finanza per integrare il capitale naturale come tema di investimento tra diverse classi di attività, così come descrizioni migliorate incentrate sugli investitori delle opportunità di investimento del capitale naturale. Questo è lo scopo di questa nuova alleanza.

Hsbc Pollination Climate Am, una joint venture tra Hsbc Global Am, e società di consulenza specializzata in cambiamenti climatici e società di investimento Pollination, sta creando una serie di fondi Natural Capital, investendo direttamente nella conservazione, protezione e valorizzazione della natura.

Lombard Odier ha lanciato una strategia di investimento azionario globale unica nel suo genere per Natural Capital lo scorso anno, direttamente ispirato da Sua Altezza Reale il Principe di Galles e sviluppato in collaborazione con la Circular Bioeconomy Alliance, istituita nell'ambito della sua Sustainable Markets Initiative.

Mirova ha istituito una piattaforma di Capitale Naturale che propone strategie nel campo del ripristino del territorio, dell'economia blu e della protezione delle foreste con più di 30 esperti.

L'Alleanza mira ad attirare membri della comunità finanziaria per creare ponti su scala e sinergici tra i principali proprietari di asset e asset manager, sostenuti dai seguenti obiettivi:

Mobilitare 10 miliardi di dollari Usa verso i temi del capitale naturale attraverso le classi di attività entro il 2022.

Fungere da hub centrale per le società globali e le istituzioni finanziarie che cercano di aumentare i propri investimenti nel capitale naturale, a sostegno del ripristino della biodiversità, anche attraverso le compensazioni di carbonio.

Condividere le conoscenze e le competenze in materia di investimenti per contribuire a integrare il tema degli investimenti nel capitale naturale e dimostrare la scalabilità dei veicoli appropriati e le molteplici opportunità tra le classi di attività.

Parlando al One Planet Summit, il principe di Galles, Carlo, ha affermato: “L'interdipendenza tra salute umana e salute planetaria non è mai stata così chiara. Per tanti dei problemi che dobbiamo affrontare, la Natura, con il vantaggio di miliardi di anni di evoluzione, ci ha già fornito le soluzioni. Ma il tempo sta rapidamente scadendo e stiamo rapidamente spazzando via, attraverso estinzioni di massa, molte delle specie uniche del tesoro della Natura dalle quali possiamo sviluppare prodotti innovativi e sostenibili per il futuro".

"Mentre cerchiamo urgentemente di salvare la situazione, dobbiamo ora cercare di investire nel capitale naturale come motore della nostra economia. È anche il motivo per cui ho creato un'Alleanza per gli investimenti in capitale naturale per aiutarci ad arrivare a un linguaggio comune sugli investimenti in capitale naturale in modo da poter iniziare a mettere i soldi per lavorare e migliorare il flusso di capitali", ha aggiunto.

“Riconosciamo che la natura è capitale", commenta Christof Kutscher, presidente esecutivo di Hsbc Pollination Climate Am, ha dichiarato:. Nel corso del secolo, abbiamo impoverito la natura creando forse la nostra più grande sfida fino ad oggi. È giunto il momento di agire con una velocità e una scala senza precedenti. Investire nella natura è un'importante opportunità di investimento e l'unica azione che dobbiamo intraprendere con urgenza per proteggere il nostro futuro ".

Per il managing partner di Lombard Odier, Hubert Keller (in foto), "il settore degli investimenti cerca i rendimenti come obiettivo primario e oggi alcune delle più convincenti opportunità di crescita e rendimenti provengono da una transizione verso un modello economico più sostenibile che imbriglia e preserva la Natura. In Lombard Odier, sviluppiamo soluzioni che consentono agli investitori mainstream di posizionare il capitale per beneficiare di questa opportunità di investimento non sfruttata. Siamo orgogliosi di essere fondatori membri di questa importante Alleanza, ispirati dalla visione di Sua Altezza Reale, e per contribuire alla mobilitazione del capitale su una scala proporzionata alle opportunità e alle sfide".

“La protezione e il ripristino del capitale naturale rappresentano una sfida globale ma anche una reale opportunità", ha aggiunto Philippe Zaouati, ceo di Mirova. "Unendo le forze con partner finanziari pionieristici sotto la guida di Sua Altezza Reale il Principe di Galles, l'ambizione di Mirova è quella di continuare la crescita della tematica di investimento del Capitale Naturale e sostenere lo sviluppo di un'economia positiva per la natura".

"Mobilitando più investitori, compresi i fondi pensione e le compagnie di assicurazione, è possibile impiegare risorse finanziarie significative per supportare quelle imprese in grado di generare rendimenti interessanti e impatti ambientali e sociali tangibili. Grazie a questo approccio, gli obiettivi di sviluppo sostenibile possono essere a portata di mano".