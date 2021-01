Regno Unito, la Fca mette in guardia i consumatori dai rischi dei criptoasset

La Fca è consapevole del fatto che alcune aziende offrono investimenti in criptoasset, o prestiti o investimenti legati ai criptoasset, che promettono alti rendimenti. È quanto si legge in una nota dell’Autorità di condotta finanziaria del Regno Unito. Investire in criptoasset, o in investimenti e prestiti ad essi collegati, comporta generalmente l'assunzione di rischi molto elevati con il denaro degli investitori, scrrive la Fca. Se i consumatori investono in questo tipo di prodotti, dovrebbero essere pronti a perdere tutto il loro denaro.

Come per tutti gli investimenti ad alto rischio e speculativi, i consumatori dovrebbero assicurarsi di capire in cosa stanno investendo, i rischi associati all'investimento e le eventuali protezioni normative applicabili.

Per gli investimenti legati ai criptoasset, è improbabile che i consumatori abbiano accesso a camere di compensazione come il Financial Ombudsman Service o il Financial Services Compensation Scheme se qualcosa va storto.

I consumatori dovrebbero essere prudenti se vengono contattati all'improvviso, sottoposti a pressioni per investire rapidamente o promessi rendimenti che sono troppo elevati per essere veri.

Le preoccupazioni della Fca in merito agli investimenti ad alto rendimento basati sui criptoasset includono:

La protezione dei consumatori: Alcuni investimenti che pubblicizzano alti rendimenti basati su criptoasset potrebbero non essere soggetti a normative che vadano al di là dei requisiti antiriciclaggio.

Volatilità dei prezzi: La significativa volatilità dei prezzi dei criptoasset, unita alle difficoltà intrinseche di valutare i criptoasset in modo affidabile, pone i consumatori ad un elevato rischio di perdite.

Complessità del prodotto: La complessità di alcuni prodotti e servizi relativi ai criptoasset può rendere difficile per i consumatori comprenderne i rischi. Non vi è alcuna garanzia che i criptoasset possano essere riconvertiti in contanti. La riconversione di un criptoasset in contanti dipende dalla domanda e dall'offerta esistente sul mercato.

Oneri e tasse: I consumatori dovrebbero considerare l'impatto delle commissioni e degli oneri sul loro investimento che possono essere maggiori di quelli per i prodotti d'investimento regolamentati.

Materiale di marketing: Le aziende possono sopravvalutare i rendimenti dei prodotti o sottovalutare i rischi connessi.