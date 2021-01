Braganti è il nuovo direttore delle ricerche di WisdomTree

WisdomTree, sponsor di prodotti Etf (exchange traded fund) ed Etp (exchange traded product), annuncia l'ingresso di Piergiacomo Braganti nel team di ricerca europeo con il ruolo di director.

Basato a Milano, Braganti sarà il primo punto di contatto in Italia tra il team di ricerca europeo – composto ora da nove professionisti - e i clienti di WisdomTree. Questo ingresso rafforza così le capacità di ricerca di WisdomTree, garantendo agli investitori una visione aggiornata e professionale sugli sviluppi a livello globale in tutte le asset class.

Braganti, che riporta a Christopher Gannatti, head of research in Europa, nel supportare gli investitori si avvarrà di analisi tecniche e fondamentali, fornendo approfondimenti di carattere macroeconomico ai clienti di WisdomTree.

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, prima di unirsi a WisdomTree, Piergiacomo Braganti ha ricoperto il ruolo di head of discretionary portfolio management presso Banca Albertini di Milano. In precedenza, ha lavorato in Rasbank (oggi AllianzBank Fa) come head of equity research e head of equity desk.

"Piergiacomo è un’eccellente risorsa che va a rafforzare le nostre capacità di ricerca e che porta con sé un grande bagaglio professionale arricchito da una sua esperienza diretta con gli investitori professionali italiani", commenta Alexis Marinof (in foto), head of Europe di WisdomTree. "Questa nomina non solo rafforza il nostro impegno nella produzione di ricerche di primaria importanza nel settore degli Etp, ma ribadisce la nostra vicinanza al mercato italiano. Siamo orgogliosi di fornire agli investitori un'esperienza d'investimento di prim'ordine, e questo ingresso ci consentirà di continuare su questa strada e di affiancare un numero ancora maggiore di investitori in Italia".

"Sono molto orgoglioso di unirmi alla squadra di WisdomTree", commenta Braganti, "e lieto di essere entrato a far parte di un team impegnato a produrre ricerche di eccellente qualità al servizio delle esigenze degli investitori. Non vedo l'ora di mettere a disposizione le mie conoscenze nelle varie asset class per aiutare gli investitori a orientarsi sui mercati finanziari e a raggiungere i loro obiettivi d'investimento".