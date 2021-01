Investire Today sabato in edicolaTutto sulle previsioni 2021 dei gestori 

Che anno sarà il 2021 per l’economia mondiale e per il settore degli investimenti finanziari? L’avvio della somministrazione dei vaccini in tutto il globo darà il via all’agognata ripresa dopo un anno da incubo indotto dalla pandemia di Covid-19? La risposta è nel numero speciale cartaceo di Investire Today (supplemento al numero di dicembre – gennaio di Investire) dedicato agli outlook delle più importanti società di asset management a livello globale. Da venerdì 15 gennaio sarà acquistabile nelle edicole dell’area metropolitana di Milano e Roma al costo di 1,50 euro. In questo numero si potranno leggere l’intervista di Sergio Luciano a Gregorio De Felice, capo-economista di Intesa Sanpaolo, i contributi di asset manager del calibro di AllianceBernstein, Allianz Global Investors, Amundi, Axa Investment Managers, Euler Ermes, Natixis Investment Managers, Schroders; e infine una selezione ragionata delle previsioni di altri grandi gestori sulle principali asset class: macro, azionario, obbligazionario, valute e materie prime.