Riparte InvestireNow con ospite Gandolfi (Pimco) 

Riparte InvestireNow, la trasmissione in videostreaming e in onda sui canali social di Economy Group, con un ospite di riguardo: Alessandro Gandolfi, managing director e responsabile per l'Italia di Pimco Europe, che presenterà l’outlook per il 2021 della società sullo scenario macroeconomico e sulle prospettive degli investimenti asset class per asset class.

Gandolfi sarà intervistato dal caporedattore di Investire, Marco Muffato in diretta streaming alle 18.30 sul canale You Tube di Economy Group e sulla pagina Fb di Investiremag.