Unicredit, Bisoni: durante la crisi erogati 20 miliardi, moratorie per 25

"Durante la crisi abbiamo erogato quasi 20 miliardi di prestiti garantiti nei vari Paesi in cui siamo presenti e attivato moratorie per 25 miliardi. Abbiamo inaugurato il 2021 con importanti operazioni di capital markets per Alstom, Bmw, per Delivery Hero, gigante tedesco del food delivering, ma soprattutto per il Tesoro italiano". Lo ha affermato in un'intervista a 'Il Sole 24 Ore' il presidente di Unicredit, Cesare Bisoni. "Sulla selezione del nuovo ceo siamo a buon punto. Il processo per il conferimento dell'incarico di ricerca ha avuto inizio dal momento in cui Jean Pierre Mustier, che va ringraziato per aver guidato il gruppo con successo in questi anni, ha confermato la sua intenzione di non rimanere oltre l'aprile 2021. Il comitato governance sta guidando la ricerca per conto del cda secondo quanto stabilito dai regolamenti della banca. Abbiamo nominato Spencer Stuart, che sta valutando i potenziali candidati sia internamente che esternamente con l'obiettivo di individuare nel minor tempo possibile una lista di candidati. Vorrei ricordare che siamo l'unica Global Sifi in Italia e serve quindi un profilo di caratura coerente con l'importanza del ruolo. Si tratta di una ricerca condotta a livello internazionale; il passaporto non ha importanza. E stiamo cercando un candidato con profonda conoscenza del banking in tutte le sue sfaccettature e uno stile di leadership inclusivo. UniCredit non ha smesso un istante di lavorare, per i territori e i clienti. Per questo a nome di tutto il Consiglio mi preme esprimere un senso di profonda gratitudine a tutte le persone della banca che in quest' anno così difficile, soprattutto a causa della pandemia, hanno garantito che UniCredit, come si dice in gergo, sia sempre rimasta open for business" ha aggiunto Bisoni.