Franklin Templeton lancia l’Investment Institute e annuncia nomine di senior leader

Il 12 gennaio Franklin Templeton ha annunciato il lancio del suo nuovo Investment Institute, un hub innovativo per la ricerca e la condivisione delle conoscenze sbloccando il potenziale costituito dal vantaggio competitivo della società come fonte di approfondimenti sul mercato globale. Stephen Dover, attualmente head of equities, è stato nominato chief market strategist e Head of the Investment Institute. Terrence Murphy, CEO di ClearBridge Investments, amplierà il suo ruolo di leadership in qualità di head of equities per Franklin Templeton.

"Con queste nomine e il lancio dell'Investment Institute, stiamo ulteriormente sviluppando l’aspetto che maggiormente contraddistingue la nostra società: la capacità di fornire approfondimenti e condurre la ricerca con una competenza ineguagliabile da parte dei nostri esperti sul campo in oltre 70 uffici in tutto il mondo", ha affermato Jenny Johnson, president e Ceo di Franklin Templeton. “In questo momento di significativa incertezza, siamo in una posizione unica per aiutare i clienti a trovare la strada da seguire nel contesto di mercato. Qualunque sia il problema, qualunque sia la regione, saremo in grado di offrire diverse prospettive ed analisi proprietarie per servire al meglio i nostri clienti. Sono entusiasta di avere Stephen Dover alla guida di questo nuovo importante raggiungimento".

Jenny Johnson ha continuato: “Terrence Murphy ha svolto un lavoro eccezionale a ClearBridge e ritengo che il suo contributo sarà molto efficace in questo ruolo ampliato. Più in generale, questa nomina dimostra il nostro impegno a promuovere il business sfruttando i grandi talenti della nostra organizzazione ".

Dover e Murphy entreranno in carica nel loro nuovo ruolo il 1 ° febbraio 2021. Entrambi riporteranno a Jenny Johnson.

Il Franklin Templeton Investment Institute fungerà da centro di eccellenza per sfruttare l'esperienza di investimento globale della società e le ampie capacità di ricerca interna.

Nel suo nuovo ruolo di Chief Market Strategist, Head of Franklin Templeton Investment Institute, Dover continuerà a fornire approfondimenti di mercato per l'azienda e guiderà anche le operazioni dell'Investment Institute. Faciliterà attivamente la condivisione della ricerca attraverso più canali, tra cui analisi dei dati su misura, contenuti proprietari e partnership accademiche.

"Il Franklin Templeton Investment Institute riunisce le nostre capacità di ricerca approfondita e di fornire approfondimenti di carattere globale per creare un hub per la condivisione delle conoscenze tra i molteplici gestori di investimenti specializzati autonomi della società", ha affermato Dover. "La mission finale dell'Investment Institute è quella di fornire ai nostri clienti approfondimenti basati sui dati per aiutarli a navigare nei mercati finanziari, muniti della forza della nostra esperienza di investimento dversificata".

Murphy manterrà il suo attuale ruolo di CEO presso ClearBridge, uno dei gestori specializzati degli investimenti autonomi all'interno di Franklin Templeton, oltre ad assumere questo ruolo ampliato. Entrerà a far parte del Franklin Templeton Executive Committee e si concentrerà sulla definizione della strategia e sulla guida della crescita organizzativa per il business complessivo dell’azionario di Franklin Templeton.

Murphy supervisionerà Franklin Equity, Franklin Mutual Series, Templeton Global Equity ed Edinburgh Partners, Franklin Templeton Emerging Markets Equity e i team Local Asset Management Developed Markets Equity, che collettivamente comprendono oltre 250 professionisti degli investimenti che gestiscono un'ampia varietà di strategie azionarie sia per il retail che per i clienti istituzionali a livello globale. Sebbene questi team continueranno a mantenere i loro processi di investimento peculiari e la loro autonomia, faciliterà la collaborazione in tutto il business azionario per ottenere risultati. Questo ruolo ampliato per Murphy non cambia il suo ruolo di CEO di ClearBridge o le operazioni della stessa società o le attività di nessuna delle altre organizzazioni autonome dei gestori specializzati degli investimenti.

"Non vedo l'ora di lavorare con i gestori specializzati dell’investimento azionario di Franklin Templeton per ottimizzare la nostra attività per il futuro", ha affermato Murphy. "In un settore in evoluzione, il mio obiettivo sarà quello di espandere la distribuzione per il business azionario e garantire che i team di investimento dispongano della pipeline di talenti e delle risorse giuste per supportare la crescita futura e soddisfare le esigenze dei clienti".