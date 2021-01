Gandolfi (Pimco Europe) a InvestireNow“Obbligazionario con poche opportunità? Non è vero, promettenti i bond legati ai mutui ipotecari non governativi” 

È ripartita InvestireNow, la trasmissione in videostreaming e in onda sui canali social di Economy Group, con Alessandro Gandolfi, managing director e responsabile per l'Italia di Pimco Europe. Gandolfi ha presentato l’outlook per il 2021 della società sullo scenario macroeconomico e sulle prospettive degli investimenti asset class per asset class. Pimco, l’asset manager di Newport Beach, uno dei più grandi operatori, ha come tradizionale punto di forza il fixed income. Gandolfi non si quindi è sottratto a un’analisi approfondita sul mercato obbligazionario (che negli outlook dei principali asset manager è accreditato di minori favori per l’anno in corso rispetto per esempio al mercato azionario oppure ai private market) riscontrando opportunità “nelle obbligazioni legate ai mutui ipotecari non governativi e in altri prodotti strutturati, in alcune aree selezionate del credito corporate e nei mercati emergenti”