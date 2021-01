Rivedi la puntata di InvestireNow, condotta da Sergio Luciano e Marco Muffato, dedicata ai 30 anni dalla legge 1/91 che rivoluzionò il mercato del risparmio. Con Francesco Priore, presidente emerito di Anasf; Vincenzo Roppo, professore emerito di diritto civile dell’Università di Genova; Marco Tofanelli, segretario generale di Assoreti e vice presidente di Ocf.



Le 1/91 fu una legge ponte delle due riforme strutturali del mercato borsistico italiano:la 216 del 1974 con la miniriforma delle società e la creazione della Consob e il Testo unico della Finanza del 1998 che riunì in un unico corpo normativo disposizioni sparse in diverse e numerose sedi legislative i caratterizzò per una compiuta privatizzazione dei mercati e per l’estensione dell’oggetto della disciplina delle società quotate, dalla materia della trasparenza a quella della governance.



In particolare la 1/91 determinò:

1) la trasformazione degli agenti di cambio in persone giuridiche le sim e delle commissionarie di borsa sempre in sim

2) La legge sim aprì la strada alla banca universale e al gruppo polifunzionale consentendo l’esercizio diretto di tutte le attività di intermediazione con la negoziazione diretta in borsa, ammessa però indirettamente attraverso la partecipazione al capitale delle sim

3) Portò al riconoscimento degli allora consulenti finanziari con la costituzione di un Albo tenuto della Consob e la trasformazione della loro denominazione in promotori finanziari.



La storia di quella legge, raccontata nel corso InvestireNow, ha permesso poi di delineare anche il percorso evolutivo di un mercato quello del risparmio gestito.