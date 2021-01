L'Italia e la crisi politica (quasi) fuori tempo massimo

Italia Viva si ritira dal governo. In una conferenza stampa mercoledì scorso, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha annunciato le dimissioni di due ministri del partito al governo a causa di diversi disaccordi". Il commento di Matteo Ramenghi, cio di Ubs Wm in Italia.

Il partito ha criticato il governo per non aver utilizzato i fondi del meccanismo europeo di stabilità, così come la sua proposta sull'uso del Fondo di recupero. Italia Viva registra meno del 3% nei sondaggi pubblici, ma senza il suo contributo il governo farebbe fatica a raggiungere la maggioranza al Senato.

• Tempi tutt'altro che ideali. Mentre le tensioni tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Renzi sono aumentate nelle ultime settimane, i tempi di questa crisi politica sono alquanto sorprendenti data la seconda ondata in corso della pandemia Covid-19 e le sue implicazioni economiche. Italia Viva, tuttavia, sembra disposta a sostenere azioni governative urgenti.

• Probabile rimpasto di governo. Il percorso per risolvere questa crisi non è ancora chiaro. Conte potrebbe trovare il sostegno di altri partiti per il suo governo per andare avanti, ma raggiungere la maggioranza al Senato potrebbe rivelarsi una lotta in salita. Un altro scenario prevede la nomina di un nuovo primo ministro che potrebbe raggiungere un ampio consenso. Entrambi questi scenari sarebbero relativamente favorevoli al mercato. Le elezioni anticipate creerebbero molta più incertezza, ma sembrerebbero molto meno probabili poiché la maggior parte dei partiti politici suggerisce di volerle evitare.

• Restiamo costruttivi sui titoli di Stato. I titoli di Stato italiani saranno probabilmente più volatili fino a quando non emergerà un percorso chiaro per risolvere la crisi politica. Tuttavia, riteniamo improbabili una prolungata instabilità e elezioni anticipate, e quindi rimaniamo costruttivi sui titoli di Stato italiani, che continuano a offrire un discreto potenziale di rendimento rispetto a quelli di altri paesi periferici dell'Eurozona, e sono supportati dagli acquisti delle banche centrali.

