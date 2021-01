La banca centrale cinese lancia lo yuan digitale per combattere il duopolio Alipay -WeChat Pay

Il quotidiano francese Le Monde si proietta all’anno prossimo per raccontare che in Cina lo yuan digitale esiste già, e presto sarà completamente operativo. Siamo al primo febbraio 2022. Le Olimpiadi invernali di Pechino inizieranno tra tre giorni. Arrivando all'aeroporto, si scopre rapidamente che, in generale, né i commercianti cinesi né i trasporti pubblici accettano la carta di credito Visa o MasterCard. WeChat Pay e Alipay sono esclusi, in quanto non si dispone né di un numero di telefono né di un conto corrente bancario in Cina.

All'aeroporto, invece, le banche cinesi vi propongono un nuovo sistema semplicistico: scambiare, senza spese, i vostri dollari o i vostri euro durante il giorno con yuan virtuali. Basta scaricare l'applicazione creata a questo scopo dalla Banca Popolare Cinese o, ancora più semplice, attaccare un chip a un badge che si porta al collo o anche su uno dei guanti.

Naturalmente la vostra foto sarà stata scansionata e, grazie all'onnipresente sistema di riconoscimento facciale, qualsiasi furto sarebbe stupido. Durante il vostro soggiorno in Cina, dal treno veloce che vi porterà al Villaggio Olimpico all'acquisto dell'immancabile mascotte - il panda Bing Dwen Dwen - per i vostri bambini, lo yuan virtuale vi libererà da ogni preoccupazione finanziaria.

Questo scenario non è pura finzione. Come uno sportivo prima di una gara, la Cina si è allenata e ha testato per alcuni mesi la sua moneta virtuale per essere pronta il 4 febbraio 2022. Già nel novembre 2020 la banca centrale cinese ha registrato 4 milioni di transazioni per un valore pari a 299 milioni di dollari (245 milioni di euro).

A Shenzhen (sud-est) in ottobre, a Suzhou (est) in dicembre e, su scala minore, a Pechino e in altre città, centinaia di migliaia di cinesi fanno da cavie felici. A Shenzhen, in ottobre, 1,9 milioni di persone si sono offerte volontarie. Una lotteria elettronica ha distribuito 200 yuan (25 euro) a 50.000 di loro. Hanno effettuato poco più di 62.000 transazioni in circa 3.300 negozi autorizzati a incassare il resto per una settimana. Naturalmente può essere utilizzato per lo shopping online.

A Suzhou, città di 10 milioni di abitanti, la banca centrale ha raddoppiato la quota: 100.000 abitanti hanno ricevuto 200 yuan da spendere tra l'11 e il 27 dicembre. E un'operazione simile è di nuovo in corso a Shenzhen fino al 17 gennaio.

A Pechino, alla fine di dicembre è stato attrezzato anche un caffè situato in un quartiere finanziario nel sud della capitale. Shen Xue, tre volte campione del mondo di pattinaggio artistico, ha scaricato l'applicazione nel nuovo aeroporto di Pechino Daxing e, grazie a un chip attaccato al suo guanto da sci, ha potuto acquistare un biglietto della metropolitana e recarsi in centro città.

Per i cinesi che sono abituati a pagare con il cellulare da anni, grazie ad Alipay (una divisione di Alibaba) o WeChat Pay (Tencent), scaricare e pagare con l'applicazione della Banca Popolare Cinese è assolutamente comune. Vedendo i servizi della televisione cinese al supermercato Walmart di Suzhou su questi consumatori che, quando arrivano alla cassa elettronica, hanno la scelta tra Alipay, WeChat Pay e l'applicazione della banca centrale, è difficile non pensare che uno degli obiettivi della banca centrale sia quello di porre fine al duopolio.