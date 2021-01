Due fondi azionari globali di Mirabaud Am ricevono l’Sri label

Mirabaud Am ottiene l’Sri label per le due strategie azionarie globali: Mirabaud - Sustainable Global Focus e Mirabaud - Sustainable Global High Dividend.

L’Sri label è stata creata e supportata dal ministero delle Finanze francese e prevede una serie di rigorosi criteri finalizzati a dimostrare un’integrazione sistematica e misurabile dell’analisi extra-finanziaria e Esg negli investimenti. Questi due fondi si aggiungono al Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bond nel conseguimento di questo riconoscimento.

Il team azionario globale di Mirabaud Am costruisce portafogli ad alta convinzione attraverso l’identificazione di molteplici tematiche globali che evidenziano elevate potenzialità di crescita strutturale nel lungo periodo. Ogni titolo di qualità inserito nei portafogli del team deve inoltre soddisfare rigorosi criteri Esg, che sono pienamente integrati nel processo d’investimento. Ciò implica analisi top-down e bottom-up approfondite delle società, oltre a un engagement attivo.

“Siamo lieti di ricevere questo riconoscimento", commenta Hamid Amoura, head of responsible investment di Mirabaud Am. Esserne insigniti riflette il nostro continuo impegno verso l’investimento responsabile e la nostra ambizione a rafforzare il posizionamento di Mirabaud Asset Management in termini di sostenibilità e responsabilità”.

“Siamo entusiasti di ricevere l’Sri label a conferma della solidità dei processi Esg delle nostre strategie azionarie globali"; dice Anu Narula, head of global equities di Mirabaud Am. "In qualità di gestori attivi e impegnati, riteniamo che non vi sia alternativa a una ricerca bottom-up approfondita delle società e a un engagement attivo e continuo. Questa due diligence rigorosa è essenziale per ottenere informazioni sulla qualità del management, la strategia del business e la potenziale esposizione a rischi di una società”.

Mirabaud Am continua a sviluppare i processi e l’integrazione Esg nella sua intera gamma di fondi, rafforzando il proprio impegno verso gli investimenti responsabili.