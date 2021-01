ClubDealOnline, piattaforma di Private Crowdfunding, acquisisce l’acceleratore iStarter

ClubDealOnline, esclusiva piattaforma di Private Crowdfunding autorizzata e vigilata da Consob, ha acquisito iStarter, acceleratore italiano basato a Londra specializzato nello scale-up internazionale delle migliori realtà imprenditoriali del nostro Paese, che ha contribuito al successo di iniziative italiane come Kellify, D-Orbit, Borsa del Credito, CrediMi, Genenta Science, Satispay. In 8 anni, iStarter ha creato un network di investitori istituzionali internazionali tra UK, USA e Cina e – anche attraverso i ‘MII - Made In Italy’, eventi di forte richiamo organizzati nelle principali piazze finanziare del mondo – li ha messi in contatto con l’eccellenza dell’imprenditoria innovativa italiana.

Le due realtà avevano stretti rapporti già da tempo. Fin dal suo lancio, infatti, ClubDealOnline si è appoggiata a iStarter per l’analisi e la selezione delle Startup e ScaleUp da proporre alla sua community di investitori.

A seguito dell’operazione - tecnicamente una “fusione inversa” – i circa 80 equity partner di iStarter diventano azionisti diretti di ClubDealOnline. Aumentano quindi le già esistenti sinergie tra il team di origination di ClubDealOnline e gli imprenditori, i manager e gli investitori italiani che hanno sostenuto iStarter, professionisti che operano in realtà di rilevanza internazionale attive in tutti i settori economici, dal Tech al Consumer, dall’Energy & Infrastructure al Finance.

L’operazione dà una dimensione internazionale a ClubDealOnline. Il network di investitori esteri costruito in 8 anni da iStarter aiuterà le ScaleUp ritenute eligible per la community di investitori della piattaforma di Private Crowdfunding a crescere più velocemente fuori dall'Italia. Inoltre, ClubDealOnline accrescerà i servizi messi a disposizione degli investitori. Gli ex equity partner di iStarter, infatti, nel nuovo ruolo di ‘leadpartner’, saranno il punto di contatto costante tra la community di investitori e le società successivamente alla chiusura del club deal. Grazie al loro apporto, gli investitori potranno ricevere aggiornamenti periodici approfonditi sull’andamento delle società nelle quali hanno investito, nonché risposte tempestive alle loro specifiche domande.

L’acquisizione di iStarter si inserisce nel processo di consolidamento di ClubDealOnline che, dopo il recente aumento di capitale e il lancio della prima fiduciaria 100% digitale, aggiunge un ulteriore tassello al suo progetto di divenire uno dei principali punti di riferimento per Hnwi (High net worth individuals) e private bank interessati a investire in Private Market puntando su un selezionato novero di Scale Up italiane. Per essere adeguatamente attrezzata ai prossimi passi di crescita, ClubDealOnline ha inoltre deciso di passare da Srl a Spa.

A seguito dell’acquisizione iStarter manterrà il proprio brand e continuerà a svolgere il ruolo di ponte tra le promettenti aziende del Made in Italy e gli investitori di Regno Unito, Stati Uniti e Cina.

Antonio Chiarello, founder di ClubDealOnline, ha dichiarato: “Il 2020 è stato per noi un anno importantissimo, in cui abbiamo portato avanti un percorso di rafforzamento culminato con un aumento di capitale e il lancio della Fiduciaria digitale. Vogliamo iniziare il 2021 comunicando questo ulteriore passo avanti nel percorso di evoluzione della nostra piattaforma di Private CrowdFunding, con l’obiettivo di fornire sempre le migliori soluzioni per investitori e professionisti nell’ambito dei Private Market. Grazie al contributo di iStarter il nostro team di origination diventa sempre più centrale e strutturato per selezionare i migliori progetti italiani, e convogliare su di loro l’interesse di investitori italiani e internazionali attraverso un brand riconosciuto a livello globale. Stiamo così gettando le basi per l’internazionalizzazione del nostro business”.

Fabrizio Ferri, head of Apac Region di Fincantieri S.P.A e Equity Partner di iStarter basato a Shanghai, ha dichiarato: “Come equity partner di iStarter sono orgoglioso di far parte di una realtà come ClubDealOnline, con un modello di business all'avanguardia in cui iStarter ha creduto sin dall'inizio e con cui sin da subito si è costruita una solida collaborazione. Le start up e scale up italiane stanno destando particolare interesse tra gli investitori internazionali, in particolare asiatici, attratti sempre più dal fascino e dal genio creativo del Made in Italy. In quest'ottica iStarter ha organizzato due eventi in Cina, nel 2017 a Beijing e nel 2019 a Shanghai, dove sono state presentate alcune delle migliori scale-up italiane alle comunità d'affari locali creando un importante network di potenziali investitori cinesi. D’altra parte iStarter ha sempre puntato a valorizzare le eccellenze italiane nel campo della tecnologia e dell’innovazione e a mettere in luce l’enorme potenziale che esse offrono, affinché possano affermarsi come player globali di domani. Adesso con ClubDealOnline questo nostro posizionamento non potrà che rafforzarsi.”