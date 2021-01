Illimity finanzia con 6,5 milioni il piano di sviluppo sostenibile di Mondial suole

Illimity bank ha sottoscritto un finanziamento da 6,5 milioni di euro, a 6 anni, in favore di alcune società del gruppo Mondial suole, storico produttore marchigiano di suole, in tutti i materiali plastici, per calzature destinate a importanti brand del lusso e, in generale, del Made in Italy.

Il gruppo, con sede a Porto Recanati, opera da oltre 40 anni nel mercato italiano degli accessori per la calzatura di alta qualità e conta circa 270 dipendenti. Combinando le tecnologie più moderne con la cura artigianale del prodotto, Mondial suole vanta una capacità produttiva di circa 100.000 paia di suole giornaliere, per un fatturato annuo di 40 milioni.

Il gruppo ha recentemente approvato un nuovo piano industriale che pone particolare attenzione al tema della sostenibilità e dell’automazione. In particolare, il piano prevede lo sviluppo di numerosi progetti green legati all’economia circolare, sia con riferimento al tema del riciclo dei materiali, sia per quanto riguarda l’utilizzo di materiali ecocompatibili provenienti da scarti di origine vegetale. In questo ambito è allo studio un importante progetto per la realizzazione di un impianto in grado di recuperare i prodotti di scarto altamente inquinanti, convertendoli in gas nobili e materia prima riutilizzabile. L’obiettivo è alimentare l’intero sito produttivo in maniera sostenibile, con un importante efficientamento dei costi oltre che benefici per l’ambiente.

illimity, quale nuovo partner bancario, affiancherà Mondial suole nella realizzazione di tale piano e supporterà il Gruppo nel suo percorso di crescita che prevede anche la progressiva introduzione di figure manageriali, che affiancheranno il direttore generale recentemente nominato Attilio Mucelli.

Enrico Fagioli, responsabile della divisione Sme di illimity: “Mondial suole è un’azienda con grande potenziale che ha saputo unire innovazione e artigianalità, riorganizzando il proprio modello di business in ottica di una sempre maggiore sostenibilità. L’obiettivo di illimity è supportare aziende di questo tipo, che vogliono crescere e che portano avanti ambiziosi piani di sviluppo sostenibili, anche in questa fase complessa che l’economia sta affrontando.”

Attilio Mucelli, direttore generale Mondial Suole: “Abbiamo trovato in illimity un partner a 360 gradi, in grado non solo di supportarci a livello finanziario, ma di comprendere il nostro business e le sue potenzialità, con una visione rivolta al futuro. Abbiamo da poco varato un nuovo piano industriale che disegna un percorso di crescita all’insegna di innovazione e sostenibilità. Le risorse offerte da illimity ci consentiranno di implementarlo nel miglior modo possibile, accelerando i tempi per rispondere prontamente alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.”