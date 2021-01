Pimco Italia entra a far parte del Global Compact delle Nazioni Unite

Pimco Italia, la branch italiana di Pimco, uno dei principali gestori di reddito fisso al mondo, è lieta di annunciare di aver aderito all'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite - una piattaforma di leadership volontaria per lo sviluppo, l'implementazione e la divulgazione di pratiche di business responsabili. L’ingresso di Pimco Italia si aggiunge alla presenza nel Global Compact di Pimco a livello globale e sottolinea la priorità delle pratiche di business responsabili nel mercato italiano.

Con questo annuncio, Pimco Italia è orgogliosa di unirsi a migliaia di altre società impegnate a livello globale a intraprendere decisioni aziendali responsabili per creare il mondo che tutti noi vogliamo. Il Global Compact delle Nazioni Unite è un appello alle aziende di tutto il mondo affinché allineino le loro operazioni e strategie a dieci principi universalmente accettati nel campo dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente e dell’anticorruzione, e di agire a sostegno degli obiettivi delle Nazioni Unite e delle problematiche evidenziate dagli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sdg).

Lanciato nel 2000, il Global Compact delle Nazioni Unite è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale del mondo, con più di 11.000 aziende e 3.000 firmatari non commerciali con sede in oltre 160 Paesi e più di 70 reti locali.

"In linea con il nostro impegno verso questi principi, Pimco Italia è orgogliosa di diventare membro dell'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite", ha osservato Alessandro Gandolfi, managing director e responsabile di Pimco in Italia. "La sostenibilità avrà un ruolo sempre più importante in tutti gli aspetti della nostra vita e l'industria finanziaria ha la responsabilità e la capacità di sostenere e promuovere un cambiamento positivo. In Pimco, in qualità di una delle realtà leader del settore, ci sentiamo non solo ben posizionati, ma anche obbligati a guidare questo cambiamento positivo".