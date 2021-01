Gros-Pietro: gli Innovation Hub di Intesa Sanpaolo a Napoli e a Bari driver per la crescita del Sud

"Abbiamo una grossa responsabilità nella crescita economica del Mezzogiorno legata alla conoscenza da quando abbiamo acquisito la grande eredità del Banco di Napoli e siamo diventati la più grande banca Mezzogiorno. Lavoriamo per tutte le imprese, sosteniamo quelle grandi ma anche quelle avanzate ma di minori dimensioni", ha aggiunto. Lo ha affermato Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, nel corso di un webinar organizzato dal Gruppo e dalla Fondazione Ricerca e Imprenditorialità. "Intesa Sanpaolo riconosce e promuove il ruolo dell'innovazione quale driver della crescita sostenibile e inclusiva anche nel Mezzogiorno. La presenza di due dei nostri Innovation Hub a Napoli e a Bari mira, infatti, a rafforzare le connessioni tra le avanguardie tecnologiche e il tessuto imprenditoriale del Sud con una forte prospettiva verso l'economia green. Nell'ambito del nostro plafond dedicato alla circular economy al Sud sono stati finanziati 28 progetti e altri sono in cantiere, per un'erogazione che, complessivamente, si attesterà attorno ai 100 milioni, stimolando il sistema produttivo e favorendo l'accesso di 22 aziende nel programma Elite di Borsa italiana. Il dovere delle grandi istituzioni finanziarie per agevolare questa crescita deve seguire il concetto di roadmap", ha concluso Gros-Pietro.