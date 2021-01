Intesa Sanpaolo: Mazzini ad di Pramerica Sgr, Ghidoni dg di Ispb

Intesa Sanpaolo annuncia i nuovi incarichi in società del gruppo attive nel wealth management. Il Consiglio di Amministrazione di Pramerica Sgr - riunitosi lo scorso 18 gennaio -, presieduto da Saverio Perissinotto responsabile della Divisione Asset management del Gruppo, ha designato Massimo Mazzini quale nuovo amministratore delegato della SGR a partire dal 21 gennaio 2021.

Massimo Mazzini è entrato nel gruppo Intesa Sanpaolo nel 2007, dove ha assunto negli anni posizioni manageriali nella Divisione Asset Management, coordinando allo stesso tempo le strategie di espansione internazionale di Eurizon. Attualmente è anche presidente di Eurizon Capital Asia, la subsidiary di Eurizon a Hong Kong, e membro del CdA di Penghua, uno tra i principali asset manager cinesi di cui Eurizon detiene il 49%. Mazzini mantiene inoltre il ruolo di responsabile marketing e sviluppo commerciale in Eurizon.

Massimo Mazzini ha dichiarato: “E’ con soddisfazione che assumo questa nuova responsabilità, in una realtà dinamica e performante come Pramerica. Nel corso degli anni ho avuto la possibilità di apprezzare l’ottimo lavoro portato avanti dal management della società nonché l’elevata professionalità che caratterizza le donne e gli uomini di Pramerica. Sono convinto che nei prossimi mesi raggiungeremo insieme traguardi importanti”.

Il Consiglio di amministrazione di Intesa Sanpaolo Private Banking – riunitosi oggi –, presieduto dal Professor Giampio Bracchi, ha nominato Andrea Ghidoni direttore generale della società.

Amministratore delegato e direttore generale di Pramerica SGR dal 2015, Andrea Ghidoni prima ha ricoperto ruoli manageriali in UBI Banca, come responsabile dell’area Organizzazione di gruppo e responsabile dello sviluppo manageriale. Si è precedentemente occupato di consulenza strategica per i principali gruppi bancari italiani in Bain & Company, dopo aver iniziato la sua carriera esercitando la professione di dottore commercialista.

Andrea Ghidoni ha così commentato: “È per me un grande piacere entrare a far parte del gruppo Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Si apre un nuovo capitolo della mia vita professionale e con grande entusiasmo assumo la guida di Intesa Sanpaolo Private Banking, la banca leader nel settore del private banking. Sono felice di entrare a far parte di un team di professionisti che fa della consulenza evoluta il proprio modello distintivo, focalizzato sulla protezione e la valorizzazione del patrimonio”.