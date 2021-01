Ubs China fixed income (Rmb) supera il miliardo di dollari di Aum

Ubs asset management annuncia che il suo fondo Ubs (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) ha superato il miliardo di dollari di asset under management ($1,05 miliardi di AUM al 31 dicembre 2020), a dimostrazione di un aumento significativo nel 2020 dell’interesse degli investitori nelle obbligazioni cinesi. Il fondo Ubs China Fixed Income fornisce accesso facile e diretto alle obbligazioni domestiche cinesi denominate in renminbi; attivamente gestito in termini di duration e selezione emittenti, è caratterizzato da una preferenza per titoli di qualità e liquidità, emessi principalmente dal governo Cinese, da policy bank, ma anche da società.



Hayden Briscoe, head of Asian Fixed Income di Ubs Asset Management, ha così commentato il risultato “Il mercato obbligazionario cinese è il secondo più grande al mondo e, anche se è ancora poco rappresentato all'interno degli indici globali e dei portafogli dei nostri clienti, crediamo continuerà a crescere considerevolmente. Infatti, in un mondo di rendimenti sempre più compressi, il mercato cinese offre ancora rendimenti molto competitivi; inoltre, nella forte fase di stress di marzo 2020 il debito sovrano Cinese ha dimostrato di essere decorrelato dai principali mercati azionari, e con una bassa correlazione rispetto agli altri mercati obbligazionari”.



Giovanni Papini, country head di Ubs Asset Management in Italia, ha aggiunto: “La Cina continuerà a essere per noi un'area fondamentale e altamente strategica, su cui continueremo a puntare non solo in ambito equity ma sempre più̀ in quello fixed income e multi-asset. Abbiamo sempre creduto nelle potenzialità di questa economia che infatti continua a performare in maniera eccellente anche in un contesto di forte incertezza. Il posizionamento in Cina sta divenendo una parte essenziale della strategia di asset allocation globale per gli investitori”.