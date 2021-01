Aiaf celebra 50 anni di analisi finanziaria con un evento in diretta streaming

Lunedì 25 gennaio alle ore 11.30 avrà luogo l’evento in streaming di Aiaf, Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria, in occasione del 50° anniversario. Nel corso dell’iniziativa verrà illustrato il ruolo fondamentale dell’analista quale figura chiave nella storia economica e finanziaria degli ultimi cinque decenni. Uno sguardo al futuro della professione partendo dal passato e presente, tra crisi e spinte liberiste, con un ruolo sostanziale nell’analisi dei financial statements e dei principi contabili e Esg, nell’informativa trasparente, nella valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari. Un futuro che vedrà sempre di più l’analista impegnato sul fronte della digitalizzazione, della sostenibilità e della trasversalità.

Keynote speaker dell’evento: Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Bce, con un intervento dal titolo “Finanza sostenibile: trasformare la finanza per finanziare la trasformazione”.

“La figura dell’analista finanziario, con le sue competenze di studio e di valutazione dei rischi, è e sarà più che mai indispensabile – dichiara Davide Grignani, Presidente di Aiaf. Viviamo in un periodo rappresentato da una complessità che presenta enormi rischi sistemici: l’analista dovrà essere ancor più trasversale e presente con le sue competenze risk-based, dalla geopolitica alla macroeconomia, dall’ambiente ai settori industriali, dalla cibernetica alla regolamentazione. Oggi le nuove sfide impongono metodiche innovative in tutti i settori, con particolare riferimento alla sostenibilità, che necessita di criteri e indicatori precisi di valutazione”.

Parteciperanno all’evento in streaming con gli auguri Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Andrea Sironi, Presidente di Borsa Italiana, Jesús López Zaballos, Presidente di EFFAS - The European Federation of Financial Analysts Societies e Yasuhiro Maehara, Presidente di ACIIA – Association of Certified International Investment Analysts.

