Castoldi (Amundi Sgr) a InvestireNow: “Ecco dove trovare valore sui mercati ma serve il multi asset”

Stefano Castoldi head of income strategies di Amundi Sgr è stato ospite giovedì 21 gennaio di InvestireNow, trasmissione condotta da Marco Muffato, offrendo una panoramica delle opportunità per il settore degli investimenti da cogliere nell’anno in corso. “Quest’anno tutti gli attivi rischiosi hanno ancora buone prospettive”, ha dichiarato Castoldi nel corso della puntata. "Se mettiamo assieme azionario, obbligazionario corporate high yield, obbligazionario Paesi emergenti, le valute estere dei Paesi emergenti, sono tutte classi di attivo che possono offrire buoni ritorni agli investitori, il problema è che prese singolarmente ciascuna di esse può risultare molto rischiosa. Sono convinto che un approccio multi asset equilibrato sia particolarmente indicato nel 2021. Se queste attività finanziarie vengono sapientemente miscelate in un portafoglio ecco che questi rischi si mitigano e si riesce a navigare in acque più tranquille”.