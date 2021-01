Hsbc Global Am presenta un Etf che replica l’indice Hang Seng Tech

Hsbc Global Am lancia su Borsa Italiana dell’Hsbc Hang Seng Tech Ucits Etf, il primo Ucits Etf che replica l’indice Hang Seng Tech, con un total expense ratio (TER) di 0.50%.

Il nuovo Etf è stato pensato per offrire accesso al settore tecnologico cinese, un mercato in rapidissima crescita, seguendo la performance dell'indice Hang Seng Tech, che ambisce a cogliere il potenziale delle 30 più grandi società tech quotate alla Borsa di Hong Kong. L'indice comprende società di cinque diversi settori:information technology, industrials, healthcare, financials e consumer discretionary.

Tra i vari requisiti, le società incluse nell'indice devono avere un'elevata esposizione ad almeno uno dei seguenti temi tecnologici: Cloud, Digitale, E-Commerce, FinTech e Internet/Mobile. Devono inoltre superare uno screening che identifica il potenziale di innovazione, basato su un modello di business “technology-enabled” ed erogato tramite Internet o una piattaforma mobile, sulla presenza di forti investimenti in ricerca e sviluppo o su una crescita dei ricavi anno su anno pari ad almeno il 10%.

"Il settore tecnologico cinese", commenta Stefano Caleffi (in foto), head of Etf Sales for Southern Europe di Hsbc Global Am (France) ha registrato una crescita esplosiva negli ultimi anni e la regione è il secondo più grande hub globale per i cosiddetti unicorni, che beneficiano dell'accesso agli incentivi governativi e di un mercato interno in rapida crescita, rappresentato soprattutto da consumatori tech-savy di classe media. L'ETF HSBC Hang Seng TECH UCITS offre agli investitori europei un veicolo trasparente ed efficiente in termini di costi per investire in questo promettente settore e cogliere l'opportunità unica che rappresenta".

“Siamo lieti che un nuovo Etf che replica l'indice Hang Seng Tech abbia debuttato sul mercato britannico ed europeo", dice Daniel Wong, director and head of research & analytics presso Hang Seng Indexes Company. "Abbiamo lanciato l'Hang Seng Tech Index per consentire agli investitori di accedere all'innovativo e sempre più importante settore tecnologico cinese e siamo soddisfatti che un Hang Seng Tech Etf sia il primo strumento ad offrire questa opportunità agli investitori in fondi Ucits.

“È una grande opportunità per gli investitori italiani", aggiunge Caleffi "avere accesso a questo Etf innovativo e unico nel suo genere. L’HSBCHang Seng Tech Ucits Etf da esposizione ad un settore in crescita dell'economia cinese: siamo orgogliosi di lanciarlo sul mercato italiano come nostro ventisettesimo Etf su Borsa Italiana".

"Hsbc Global Am ha una forte esperienza e competenza negli investimenti nei mercati asiatici, rispecchiata dalla propria offerta di Etf. La società offre l’Msci Emerging Market Etf e il Msci China A Inclusion Etf3 a replica fisica più efficienti in termini di costi in Europa2 , lanciati rispettivamente nel 2011 e nel 2018. Hsbc Global Am recentemente ha anche ridotto il total expense ratio (Ter) dell'Etf Hsbc Msci China Ucits, da 60 a 30 punti base".

"Inoltre, lo scorso anno, la società ha lanciato l’Hsbc Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity Ucits Etf, il primo Etf Ucits sostenibile sul mercato che offre esposizione a un benchmark Asia Pacifico ex Giappone. L'Etf Hsbc Hang Seng Tech Ucits amplia e completa ulteriormente questa solida offertaW", conclude .