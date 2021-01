Ocf, sanzioni pecuniarie per una consulente finanziaria

Nicoletta Mordenti ha subito una sanzione pecuniaria da 516 euro dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Azimut Capital Management. Si legge tra l’altro nella delibera che “ai sensi dell’art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l’Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia 3/4 di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della sospensione, considerato che: - la condotta posta in essere dalla consulente è riferibile ad un solo cliente e non risulta essere stata preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale; - con riguardo all’attività professionale, oltre al caso in esame, non risulta nessun reclamo né precedente a carico della consulente”.