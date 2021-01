Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in Europa

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Austria (Financial Market Authority - Fma), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) e Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Fortraders (www.fortraders.io);

Forexmax.io (www.forexmax.io), clone di società autorizzata;

Advance Investment (www.adv-investment.com) clone di società autorizzata). Già destinataria di delibera Consob n. 21628 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);

Everycmarkets (www.everycmarket.com);

Pro24fx (https://www.pro24fx.com, www.accounts.pro24fx.com);

Claim Circle (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]);

Advance Wageday Loans / Wageday Loans Ltd (email: [email protected], [email protected], [email protected]), clone di società autorizzata;

BetterFixedSavings (betterfixedsavings.com);

Personal Financial Solutions / personalfinancialsolution.co.uk (www.personalfinancialsolution.co.uk), clone di società autorizzata;

topbonds.net (www.topbonds.net);

Bitqs-App (https://bitqs-app.com);

Bitcoin UP (https://upbtc-en.trading-crt.com);

Search Investments / Search for Investments (https://www.searchforinvestments.co.uk).

Segnalate dalla Cnmv:

Mfibroker Ltd / Mutual Fund Investment (https://mfibroker.com). Già destinataria di delibera Consob n. 21119 del 16 ottobre 2019, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione. (v. "Consob Informa" n. 36/2019 del 21 ottobre 2019);

https://sixdigitalfund.com;

Kode Tech Solutions Ltd (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);

United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com);

Trading Total (https://tradingtotal.es);

Spark Global Limited (Sgl) (https://spanish.sglfd.com);

Samxtrade Associates Pty Ltd (https://samxtrade.com);

Pool Up (www.poolup.io);

Ventura Group / Koi Global Llc. (www.orotrader.com);

Nextpro System (https://nextprosystem.com);

Navarino Capital Management ([email protected]), clone di società autorizzata;

Fx4lux / Global Pegasus Ltd (www.4fxluxus.com);

Edu4traders / Hunge Media Ltd (https://edu4traders.com);

Future Bavama Sl;

Svg Forex / Svg Forex Limited / Times Billion Capital Ltd (www.svgforex.com);

https://www.stanleyscapital.com;

Solutions Markets / Solutionsmarkets / Kiqiwk Holding Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). Già destinataria di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020, in seguito in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);

https://www.qubittech.ai;

Merkell Tras Group Ltd (https://www.merkellgroup.com);

https://www.gmip.net;

https://fxtime.io;

Horizon Invest / Longbow Partners Llc (https://horizoninvest.cc/es);

Lux Investment- Felicity Group Ltd (www.luxinvestment.co);

Trade Ltd (https://luxeeforex.com);

Global Options Ltd (https://1primeoptions.com);

10-Investing (https://10-investing.com/es);

Bitcoin Prime (https://bitcoinprime.net/es);

Bitcoin Sunrise (https://bitcoinsunrise.com/es);

Bitcoin Up (https://bitcoinup.io/es; https://es.bitcoinupappl.com);

Kode Tech Solutions LTD (https://brokerunity.com). Già segnalata dalla Fsma (v. "Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021) e dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 41/2020 del 16 novembre 2020);

Clear Save / Lagoon Technologies Ltd. (https://clearsave.io);

Core Liquidity Markets / Clmarkets Ltd (www.clmforex.com/es);

Coinpayhub Ltd (https://coinpayhub.ltd);

Conventus Group (https://conventusgroup.com/es);

Crypto Superstar (https://cryptosuperstar.de/es);

Crypto World Investments (https://crypto-worldinvestments.com);

https://fxcryptomarket.live.

Segnalate dalla Fma:

My Coin Elite (www.mycoinelite.com);

Crypto Hedge Fundings (https://cryptohedgefundings.com);

Global Pro Trader Ltd (www.globalprotrader.org). Già segnalata dalla Fca (v. "Consob Informa" n. 20/2020 del 25 maggio 2020).

Segnalate dalla Cssf:

Zenith Assets Management (www.zenith-assets.com);

Mir Capital (www.mircapitalsca.com);

StockSons (https://stocksons.live);

LG Patrimoine (www.lg-patrimoine.com).

Segnalate dalla Fsma:

Atlantix Services (www.atlantix-services.com);

Blessing Service (www.blessing-service.com);

Finev Finance (www.finev-financial.com);

FNL Groep (www.fnlgroep.com);

Global Bank Investment (www.gbk-investment.com), clone di società autorizzata;

Hontabal Invest (www.hontabalinvest.com);

Private Finance Group (www.financing-group.com, www.private-financing.com)