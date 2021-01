Cirdan Capital quota un certificato warrant

Cirdan Capital, boutique finanziaria indipendente fondata nel 2014 specializzata nell'emissione di prodotti d’investimento strutturati, conferma la sua forte expertise nel fornire soluzioni d’investimento sofisticate e tailor-made ai propri clienti con l’emissione, su EuroTLX e dal 20 gennaio 2020, del Cirdan Smart Funds 3% Rc Index (ISIN: XS2287890201). Si tratta di un certificato warrant che permette agli investitori di esporsi alla crescita dei quattro fondi comuni che compongono l’indice e che sono espressione dell’eccellenza gestionale di asset manager riconosciuti a livello globale.

La società fondata e guidata da Antonio De Negri è tra le prime in Europa ad aver ottenuto la licenza di Benchmark Administrator, che permette la costruzione di indici proprietari in grado di riflettere e quindi soddisfare le esigenze dei singoli clienti. Il Cirdan Smart Funds 3% Rc Index è frutto di questa competenza peculiare e replica la performance di un paniere composto da quattro fondi comuni, prevalentemente focalizzati sul reddito fisso: il Nordea European Covered Bond, il Pimco Gis Diversified Income Fund, il Pimco Gis Diversified Income IMCO GIS Income Fund EEHA, e il RobecoSAM Smart Energy Equities. Le caratteristiche principali di questo nuovo certificato sono:

Livello di strike uguale al 100%; Il certificato è composto da long call (nella veste di un warrant) con il target di volatilità del 3%ed un dividendo sintetico dell’1%. Il target di volatilità del 3% permette di mantenere costante la volatilità al 3, e ciò è raggiunto grazie al ribilanciamento del sottostante, che può accadere anche una volta al giorno (daily rebalancing); Alla data di scadenza, l’investitore riceverà l’Importo Finale di Liquidazione. Se la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione Finale è maggiore o uguale al Livello Strike, l’Importo Finale di Liquidazione sarà uguale al prodotto tra (a) l’effetto leva implicita (gearing) 10x, (b) la Performance del Sottostante alla Data di Valutazione meno 100.00 per cento e (c) 100 euro; altrimenti, l’Importo Finale di Liquidazione sarà uguale a 0.00 euro.

“Gli investitori hanno sempre più appetito di soluzioni personalizzate, disegnate e costruite ad hoc per rispondere alle loro mutevoli esigenze", commenta Marco Oprandi, head of cross asset solutions. "Con il lancio del nuovo Certificato Warrant sull’indice Cirdan Smart Funds 3% Rc Index, Cirdan Capital conferma ancora una volta, da un lato, la propria capacità di intercettare le esigenze di mercato e, dall’altro, di essere in prima linea nell’ideazione di prodotti d’investimento innovativi, sviluppati, come in questo caso, per permettere un accesso più democratico anche ad alcuni tra i nomi più importanti sul fronte dell’asset management”.

Grazie alla sua capacità di innovazione, Cirdan Capital ha recentemente ricevuto il Premio per la categoria “Newcomer” agli Investment Certificate Awards 2021.