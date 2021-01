Mainstreet Partners, Balicco e Mannie entrano nel team

MainStreet Partners, specialisti in Esg advisory e portfolio analytics dal 2008, continua il percorso di crescita e rafforza il team con l’ingresso di Matteo Balicco, director, e Liron Mannie, research analyst.

Matteo Balicco proviene da State Street Global Advisors (Ssga) e in Mainstreet Partners si occuperà di guidare il processo di digitalizzazione che la società ha intrapreso già dal 2019. Nel suo precedente ruolo, è stato parte del team responsabile per l’asset allocation e costruzione di portafogli multi-asset per clienti istituzionali in Europa e Medio Oriente. Matteo ha conseguito un master in Finance alla London Business School e ha lavorato nel settore dell’Asset Management per 12 anni, dopo essersi occupato per 4 anni di progetti di consulenza in ambito tech.

Liron Mannie si unisce al team per rafforzare le attività di analisi e consulenza ESG che l'azienda fornisce alle società di risparmio gestito, ai wealth manager e agli investitori istituzionali. Prima di entrare in MainStreet Partners, Liron è stato Senior Associate in PricewaterhouseCoopers (PwC) a Londra, nella divisione Sustainability & Climate Change. Liron ha completato presso la London School of Economics un Master of Science in Environmental Economics and Climate Change. È laureato in Economia e ha conseguito le certificazioni di investimento Cfa (primo livello) e Cfa Esg.

Rodolfo Fracassi, amministratore delegato e co-fondatore di MainStreet Partners, ha dichiarato: "L'integrazione dei fattori ESG nelle strategie e nelle soluzioni di investimento sta prendendo sempre più piede. È lecito affermare che dal 2020 questo interesse è letteralmente esploso. Sempre più investitori sono desiderosi di comprendere il profilo di sostenibilità dei loro portafogli e sviluppare strategie d’investimento che riducano l'impatto ambientale e contribuiscano a un miglioramento sotto i profili sociali e di governance. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Matteo e Liron, per continuare a fornire soluzioni altamente innovative ai nostri clienti e accompagnarli nell’offerta di prodotti e servizi sempre più allineati agli obiettivi di sostenibilità e al passo con le nuove regolamentazioni europee”.