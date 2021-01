Mediolanum International Funds: Limbu nuovo responsabile del multi-manager

Mediolanum International Funds, la piattaforma europea dell’asset management del gruppo bancario Mediolanum, annuncia la nomina di Bish Limbu come nuovo head of multi-manager. Limbu lavorerà presso il quartier generale di Dublino e riporterà a Christophe Jaubert, chief investment officer.

Bish Limbu guiderà, oltre al team di gestori che si occupano di strategie multi-manager in ambito azionario, obbligazionario e multi-asset, il team di manager research guidato da Inma Conde. Sarà inoltre il responsabile di Brian O’Rourke, a capo dell’attività di scouting e definizione di nuove tipologie di partnership con gestori terzi. Infine, farà parte del comitato investimenti di Mifl, dove contribuirà alla definizione della strategia di gestione, garantendo il pieno allineamento dei portafogli multi-manager coerentemente con il profilo di rischio/rendimento dei prodotti.

Bish Limbu vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore degli investimenti nell’ambito delle gestioni patrimoniali, dei fondi e nei capital markets. Recentemente ha ricoperto la carica di Senior Fund Manager presso Octopus Investments, dove è stato membro fondatore del team multi-manager. In Octopus ha sviluppato e guidato il team di investimento, ha supervisionato l’ideazione dei prodotti e la gestione degli investimenti, inclusa l'asset allocation strategica e tattica, nonché la costruzione del portafoglio.

In precedenza, Limbu è stato senior analyst presso Barclays Wealth, dove era responsabile della selezione dei fondi e della gestione di prodotti multi-manager; prima ancora, è stato senior analyst presso Bestinvest (Brokers) Plc, una delle principali società di consulenti finanziari del Regno Unito, dove era responsabile della selezione, analisi e monitoraggio dei fondi di investimento.

“Siamo felici di avere Bish nel nostro team – dichiara Christophe Jaubert, Cio di Mifl - Porta con sé un solido track record in termini di performance in diverse strategie e trarremo sicuramente vantaggio dalla sua esperienza e conoscenza, complementari a quelle che già abbiamo nella nostra squadra. La sua presenza aiuterà il sempre più numeroso team di gestione multi-manager a capitalizzare al meglio la qualità della nostra ricerca e selezione dei gestori”.

La nomina di Bish Limbu è l’ultima di una serie di assunzioni fatte dalla società negli ultimi 12 mesi, a poca distanza da quelle di Alberto Nova come head of communications e Karoline Keane come head of product development.

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) è la società di risparmio gestito in Irlanda del Gruppo Bancario Mediolanum con un patrimonio gestito di € 44 miliardi alla fine di dicembre 2020 e 63 fondi comuni. Mediolanum si concentra esclusivamente sulle esigenze dei suoi investitori, puntando ai massimi standard di qualità per i propri servizi di investimento.

I fondi Mifl sono disponibili per tutti i clienti del Gruppo Mediolanum che sono oltre un milione e sono assistiti da oltre 5.400 Family Banker in Italia, Spagna e Germania, nonché ai numerosi investitori istituzionali.