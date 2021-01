Plenisfer Investments Sicav, primo fondo gestito da Plenisfer, debutta su Allfunds

Plenisfer Investments Sicav, primo fondo gestito da Plenisfer Investment Sgr e istituito da Generali Investments Luxembourg, è disponibile su Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale. Nel dettaglio, l’accordo con Allfunds è stato recentemente perfezionato da Generali Investments Luxemburg, management company del fondo. Operativo da maggio 2020, il fondo Ucits riflette la filosofia di Plenisfer, boutique di investimento dedicata a fondi ad obiettivo svincolati dal benchmark e costruiti attraverso un approccio multi-strategy e multi-asset. Attraverso Allfunds, che conta oltre 760 distributori in 55 Paesi nel mondo, il fondo è quindi per la prima volta a disposizione di un ampio pubblico di collocatori, gestori patrimoniali, fondi di fondi ed assicurazioni. L’accordo sosterrà, quindi, in modo significativo lo sviluppo commerciale di Plenisfer che sarà inizialmente focalizzato sul mercato italiano e progressivamente esteso ad altri Paesi europei.

Giordano Lombardo, Ceo di Plenisfer, ha commentato: “L’accordo con Allfunds è particolarmente importante per Plenisfer. È, infatti, una tappa significativa della nostra strategia di sviluppo commerciale attraverso cui intendiamo valorizzare il nostro approccio New Active presso clienti istituzionali, wholesale e collocatori retail. La nostra è una gestione per obiettivi, distintiva, frutto di un lavoro di squadra che combina le diverse e profonde esperienze maturate dal team a livello internazionale. Con questo approccio multi-strategy e multi-asset, continueremo a lavorare per puntare a cogliere le migliori opportunità di investimento a livello globale, sia nelle asset class tradizionali sia in quelle alternative”. Il processo di investimento “New Active” di Plenisfer mira a ripensare la diversificazione per orizzonte temporale e grado di correlazione ed è esplicitamente progettato per raggiungere obiettivi chiari e misurabili. Gli obiettivi saranno, quindi, sempre al centro dei portafogli gestiti dalla Società che opera nell’ambito della piattaforma multi-boutique di Generali Investments.