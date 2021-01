Scolari (Ascofind) è l'ospite di oggi di InvestireNow

Massimo Scolari, presidente di Ascofind, Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente, è ospite di InvestireNow. La trasmissione condotta dal caporedattore di Investire Marco Muffato sarà in diretta a partire dalle 18.30 in videostreaming sul sito di Investire, il canale YouTube di Economy Group e sul profilo FB di Investiremag. La diretta è visibile anche sull'app di InvestireTv, scaricabile nella versione per Android e IOS, basta collegarsi alle 18.30, aprire l'app e premere start.