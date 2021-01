Varma Pension Insurance Company investe 240 mln di dollari nel Nordea 1 - Emerging stars equity fund

Varma Pension Insurance Company, società assicurativa con sede a Helsinki, ha investito 240 milioni di dollari (circa 196 milioni di euro) nel Nordea 1 - Emerging stars equity fund. La strategia sostiene gli obiettivi climatici di Varma e contribuisce agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Onu, importanti per la compagnia assicurativa.

Il Nordea 1 – Emerging stars equity fund è un portafoglio azionario che investe sui mercati emergenti a livello globale, basato su una solida filosofia di investimento e un rigoroso approccio di selezione dei titoli. Il fondo è gestito dall’Emerging Markets Equities Team fin dal lancio nel 2011. Juliana Hansveden è il gestore del fondo da marzo 2018, affiancata da Emily Leveille nel ruolo di co-gestore. Il team, che opera da Copenaghen, abbina con successo un’approfondita analisi dei fondamentali e un’accurata valutazione delle caratteristiche legate a fattori ambientali, di responsabilità sociale e di governo d’impresa (Esg).

Juliana Hansveden, manager della strategia azionaria Emerging stars di Nordea Am, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che Varma abbia scelto di assegnarci questo importante mandato. I mercati emergenti continuano a essere molto attrattivi, e non vediamo l'ora di conseguire performance sostenibili a lungo termine a favore di Varma e dei suoi stakeholder".

Anders Madsen, head of Institutional & Wholesale Distribution per il Nord Europa di Nordea Am, ha commentato: "Ricevere da Varma l’incarico per un importante investimento azionario nei mercati emergenti è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione: rappresenta la conferma del nostro impegno in ambito Esg, nonché la nostra capacità di generare performance corrette per il rischio che abbiamo dimostrato nel corso degli anni".