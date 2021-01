Nn Investment Partners: ingressi senior per il team azionario sostenibile e ad impatto

Nn Investment Partners annuncia che Paul Schofield, Jeremy Kent e Pieter van Diepen si uniranno al team Sustainable & Impact Equity a partire dal 1° aprile e saranno basati a Londra e a L'Aia.

Paul Schofield è stato nominato head of sustainable & impact equity, guiderà un team di 19 professionisti di investimento esperti che gestiscono la gamma di successo Sustainable & Impact Equity di Nn Ip. Paul Schofield porta con sé oltre 20 anni di esperienza negli investimenti azionari e arriva da Allianz Global Investor (AllianzGI) dove era Lead Portfolio Manager della gamma Sustainable Equity oltre che di altre strategie azionarie globali. Riporterà a Jeroen Bos, Head of Specialised Equity and Responsible Investing.

Jeremy Kent è stato nominato senior portfolio manager dei fondi azionari sostenibili di Nn Ip. Anche lui proveniente da AllianzGI, ha 13 anni di esperienza nel settore e ha ricoperto il ruolo di senior portfolio manager per le strategie azionarie globali sostenibili. Jeremy riferirà a Paul Schofield.

Insieme, Paul e Jeremy portano un forte track record negli investimenti azionari e nella sostenibilità e nell'integrazione Esg. Sia Paul che Jeremy hanno fatto parte del comitato Esg di AllianzGI e del comitato Proxy Voting.

Pieter van Diepen è stato nominato head of the sustainable and equity analyst team, composto da sette analisti buy-side e due data scientist. Inoltre, assumerà il ruolo di analista senior nella value chain FinTech e Financial Inclusion e riferirà a Paul Schofield. Pieter entra a far parte di Nn Ip da Aberdeen Standard Investments dove ha ricoperto il ruolo di Investment Director all'interno del team azionario globale. Pieter ha oltre 12 anni di esperienza nei mercati finanziari. Inoltre, 3 nuovi analisti si aggiungono al team; Giovanna Petti (Environmental Solutions & Materials), Dirk-Jan Dirksen (Digital Transformation) e Jeff Meys (Consumer Trends) assumeranno i loro nuovi ruoli da subito.

Jeroen Bos, head of specialised equity & responsible investing di Nn Investment Partners, commenta: "Siamo molto lieti di dare il benvenuto a 6 nuovi membri all’interno del nostro team. Paul, Jeremy e Pieter portano a Nn Ip una grande esperienza e conoscenza negli investimenti azionari e nella sostenibilità e sono pienamente allineati con la nostra filosofia di investimento responsabile. La loro esperienza gli consentirà di aggiungere direttamente valore ai nostri processi di investimento azionario sostenibile e ad impatto, a beneficio dei nostri clienti. Queste nomine sottolineano chiaramente la nostra ambizione di mantenere la nostra posizione di leadership negli investimenti responsabili, un'area in cui abbiamo un'eredità forte e di lunga data e in cui continueremo a investire".