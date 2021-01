Bnl-Bnp Paribas Life banker: ecco i primi 13 ingressi del nuovo anno

Inizia con un “13” il 2021 di Bnl-Bnp Paribas Life banker, che prosegue nell’attività di reclutamento, in tutta Italia, tanto di professionisti quanto di giovani da avviare alla consulenza finanziaria.

8 i senior: Carlo Agatoli, da Alleanza Assicurazioni, operativo a Verona; Raffaele Cataldi, ex Credem, a Gravina di Puglia (Bari); Massimiliano Cerretani, a Roma, già in Allianz Bank; Giuseppe Cervelli (Banca Mediolanum) a Pisa; Antonio D’Agnano, attivo a Bologna, in arrivo da Allianz Bank; a Bari Domenico Lorusso (ex IWBank); Francesca Melfi, da Fineco, a Roma. Infine, Francesco Saieva, già direttore di agenzia Bnl, ora rientrato come Life Banker a Catania.

Si continua a puntare anche sulle “nuove leve”, giovani talenti che la Rete forma con programmi specifici per affiancare ai già professionisti i consulenti del domani: Filippo Abita a Marsala; Vittorio Carandente a Napoli; Massimo Coccioli a Roma; Claudia Corciulo a Catania e Simone Sgamma a Frosinone.

I Life Banker junior sono il futuro; e di futuro si è discusso nella recente Convention della Rete dal titolo “ancora più presente, ancora più futuro”, tenutasi lo scorso 19 gennaio presso l’Auditorium della Direzione Generale di BNL, Palazzo “Orizzonte Europa”; in collegamento oltre 600 tra Life Banker e strutture centrali della Rete.

Si sono alternati sul palco secondo le specifiche regole di sicurezza imposte dal contrasto al Covid, Ferdinando Rebecchi che, come responsabile della Rete, ha fatto il punto sugli ottimi risultati raggiunti anche in un anno così difficile e sui nuovi obiettivi strategici; Marco Tarantola, vice Dg della banca e responsabile divisione commercial banking, e Luca Bonansea, direttore commerciale Bnl, hanno parlato delle sinergie tra la Rete e la Banca grazie ad un modello di business che resta distintivo nel mercato della consulenza finanziaria. Il punto sulla view di mercato per il 2021 è stato a cura di Luca Iandimarino, responsabile advisory della Rete, insieme ai maggiori asset manager, partner della rete. Luca Romano e Paolo Cecconello, rispettivamente deputy Head Bnl-Bnp Paribas Life Banker e direttore commerciale e sviluppo rete, hanno poi illustrato le evoluzioni di prodotto e di processo che verranno rilasciate, nonché le iniziative e gli obiettivi di crescita del 2021.