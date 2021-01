"È difficile per chiunque sia lontanamente a conoscenza degli sviluppi dei mercati finanziari non aver preso nota del “meteorico” aumento del prezzo delle azioni Tesla negli ultimi mesi. Il forte slancio recente del titolo ha attratto molti investitori e ha raccolto altrettanta attenzione da parte dei media. I rally del mercato azionario sono spesso accompagnati dal rimpianto di aver perso l’onda e dall'angoscia per le valutazioni elevate". Il commento di Mobeen Tahir, associate director, research di WisdomTree.

L'impennata di Tesla, tuttavia, è sintomatica di una tendenza più ampia nei mercati. La transizione energetica sta accelerando, e il tema dei veicoli elettrici (EV) è in prima linea in questo megatrend. Incoraggiante per gli investitori, l'opportunità di investimento non è solo più ampia di una manciata di titoli di alto profilo, ma anche orientata per un viaggio più lungo.

Gli anelli ulteriori della catena del valore delle batterie devono espandersi per consentire la crescita delle applicazioni di consumo, come i veicoli elettrici. La catena del valore comprende le materie prime e la produzione di batterie e si trova all'interno di un ecosistema più ampio che include tecnologie emergenti come la ricarica wireless e le celle a combustibile a idrogeno e i fattori abilitanti come il riciclaggio e le infrastrutture di ricarica. Un'ampia esposizione a questo ecosistema potrebbe essere un modo efficace per sfruttare il potenziale di crescita in questo settore.

Batterie migliori, che sono sia efficienti dal punto di vista dei costi che del consumo di energia, favoriranno l'adozione dei veicoli elettrici in modo più ampio. Secondo Wood Mackenzie, i costi delle batterie dovrebbero dimezzarsi entro il prossimo decennio e raggiungere una soglia critica di adozione di 100 dollari/kWh entro il 2027. Raggiungere questo obiettivo sarà cruciale visti i divieti che molti paesi hanno introdotto alla vendita di nuove auto a benzina e diesel entro il prossimo decennio.

Mentre questo avanzamento si compie, è probabile che anche la chimica delle batterie si evolva. Stiamo già vedendo una divergenza nella chimica delle batterie, con gli Stati Uniti e l'Europa che si concentrano sulle batterie agli ioni di litio e la Cina che esplora una batteria al fosfato di ferro e litio potenzialmente più economica.

La ricerca e lo sviluppo si estenderanno oltre la chimica delle batterie nel regno delle fonti alternative di alimentazione dei veicoli. All'interno di questo spazio, le celle a combustibile attireranno probabilmente più interesse. Le celle a combustibile sono più leggere e più piccole in termini di volume rispetto alle batterie.

Sono anche generalmente considerate più veloci da rifornire rispetto alle batterie a ricarica. Questi sono tra i fattori per cui l'industria automobilistica sta conoscendo un forte interesse per le celle a combustibile come un'altra fonte di energia elettrica per le auto.

Ma un dibattito più grande attualmente nell'industria ruota intorno ai costi e all'efficienza energetica. Le batterie sono molto più economiche delle celle a combustibile e, con la tecnologia che si evolve rapidamente, i costi delle batterie continuano a scendere. Le batterie sono anche più efficienti quando si considera l'intero ciclo legato al portare il carburante dal "pozzo al serbatoio" e dal "serbatoio alla ruota", cioè l'approvvigionamento del carburante e il suo utilizzo per far funzionare le auto.

Secondo il recente studio della Volkswagen con la società di consulenza manageriale Horváth & Partners (2020), le batterie forniscono un'efficienza energetica complessiva del 70-90% durante questo processo, mentre le celle a combustibile forniscono un'efficienza del 25-35%.

Questo perché la produzione di idrogeno per le celle a combustibile, nella sua forma attuale, non è del tutto "verde". Con l'ulteriore innovazione in questo spazio, l'aumento dell'efficienza energetica dell'intero processo e la riduzione dei costi saranno le sfide chiave per l'adozione diffusa delle celle a combustibile.

L'infrastruttura di ricarica richiederà anche un investimento significativo per diventare veramente un fattore abilitante piuttosto che un vincolo della tecnologia EV. Wood Mackenzie prevede che metà delle autovetture vendute saranno elettriche entro il 2040. Solo una rete di ricarica ben diffusa può sostenere questa proliferazione di veicoli elettrici sulle strade.

Ma la crescita delle infrastrutture è già in corso. La recente acquisizione da parte di Shell del più grande fornitore di reti di ricarica per veicoli elettrici del Regno Unito, Ubitricity, testimonia la transizione energetica con le maggiori compagnie energetiche che investono nella catena di fornitura di energia elettrica. Precedence Research prevede che il mercato globale delle stazioni di ricarica EV supererà i 39,2 miliardi di dollari entro la fine del 2027 con un tasso di crescita annuale composto di oltre il 40% tra il 2020 e il 2027.

La crescita del tema di investimento dei veicoli elettrici non è quindi catturata dal rally di un singolo titolo in poche settimane o mesi. Al contrario, si riferisce a un cambiamento strutturale che dovrebbe avvenire nel corso di diversi anni, se non decenni. L'opportunità di investimento, quindi, è più ampia e a lungo termine.