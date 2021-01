Societe Generale lancia sei cash collect plus+ su valute emergenti

SOCIETE GENERALE: SEI NUOVI CERTIFICATI CASH COLLECT PLUS+ SU VALUTE EMERGENTI



Societe Generale, banca specializzata in strumenti quotati, porta su EuroTLX di Borsa Italiana sei nuovi certificati cash collect Plus+ su valute emergenti. Grazie a questi nuovi strumenti sarà possibile investire sul tasso di cambio tra l’euro e la valuta di Russia, Sudafrica, Turchia o Brasile, con il meccanismo Plus+ a scadenza.

su EuroTLX di Borsa Italiana, Societe Generale, Cash Collect PLUS+ su Valute Emergent, Russia, Sudafrica, Turchia o Brasile

Le principali caratteristiche di questi prodotti, disponibili a partire dal 22 gennaio, sono:

un premio condizionato distribuito su base mensile compreso tra 0,40% e 1,10% lordo a seconda del certificato considerato;

l’effetto memoria sui premi;

la possibilità di una liquidazione anticipata su base mensile dopo un anno dall’emissione;

la protezione condizionata del Valore Nominale a scadenza con meccanismo PLUS+;

una scadenza a tre anni.

Come funzionano questi certificati

Al termine di ogni mese l’investitore si troverà di fronte a due possibili scenari. Il tasso di cambio euro/valuta emergente è inferiore o uguale al 120% (per i certificati con ISIN XS2235922361, XS2235923765 e XS2235922015), al 130% (per i certificati con ISIN XS2235919227 e XS2235976615) o al 150% (per il certificato con ISIN XS2235921710) del rispettivo valore Strike (Strike rilevato alla Data di Valutazione iniziale): in questo caso il certificato riconosce un premio lordo mensilecompreso tra lo 0,40% e l’1,10% (a seconda del certificato considerato) oltre agli eventuali premi non distribuiti in precedenza (effetto memoria)

in caso contrario, il certificato non riconosce il premio, che viene “memorizzato”.

Inoltre, su base mensile, a partire dal termine del primo anno (21/01/2022), se la Valuta Emergente risulta essersi apprezzata rispetto all’Euro (ovvero se il tasso di cambio Euro / Valuta Emergente è inferiore o uguale alla Barriera di Liquidazione Anticipata fissata al 100% del valore Strike) il certificato viene rimborsato anticipatamente e riconosce il 100% del Valore Nominale oltre al premio mensile e agli eventuali premi “memorizzati”.

Nel caso in cui il certificato non sia stato liquidato anticipatamente, alla Data di Valutazione Finale possono verificarsi due scenari. se il tasso di cambio euro / valuta emergente è inferiore o uguale al 120% (per i certificati con ISIN XS2235922361, XS2235923765 e XS2235922015), al 130% (per i certificati con ISIN XS2235919227 e XS2235976615) o al 150% (per il certificato con ISIN XS2235921710) del rispettivo valore Strike: l’investitore beneficia della protezione condizionata del capitale e riceve il 100% del Valore Nominale, oltre al premio mensile con effetto memoria.

In caso contrario, questi certificati Cash Collect PLUS+ subiranno una perdita espressa sul Valore Nominale che, per effetto del meccanismo PLUS+ di Societe Generale, sarà pari alla differenza tra la performance del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente e la Barriera. Ad esempio, ipotizzando una Barriera al 130%, una performance del tasso di cambio Euro / Valuta Emergente a scadenza pari al 131% determinerà una perdita dell’1% tale che il rimborso del certificato sarà pari al 99% del Valore Nominale (ovvero 990 Euro per ciascun certificato).