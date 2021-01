Patuelli: regole default, clienti e banche siano più attenti

''Le nuove regole per il default sono state pensate prima della pandemia. Noi segnalammo già dal 2015 queste criticità, quando nessuno ipotizzava una pandemia. Queste criticità sono aumentate con la pandemia e quindi da marzo abbiamo accentuato le nostre iniziative che hanno trovato forte ascolto negli italiani''. Lo ha affermato il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, durante il videoforum organizzato dall'Adnkronos in diretta streaming sul sito dell'Agenzia. ''Invito a una maggiore attenzione e precisione i clienti e se ci sono problemi contattare subito la propria banca, non attendere che il debito contratto scada, vada a male. Invitiamo anche le banche a prevenire: se vi sono delle scadenze ravvicinate di pagamento di clienti, di cui si possono intuire i problemi, è meglio contattarli prima che arrivi la scadenza e ragionare insieme su possibilità di credito più flessibili e diversificate'' ha aggiunto Patuelli.