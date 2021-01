CheBanca! chiude un semestre record per risultati finanziari e masse in gestione. Nei primi sei mesi dell’esercizio 20/21 i ricavi e l’utile netto segnano un significativo progresso crescendo rispettivamente a 173 milioni di euro (+9,0% a/a) e 23 milioni (+20%). Un risultato che conferma la crescita di CheBanca! come partner di lungo periodo nella consulenza e nella pianificazione finanziaria. ​Grazie a una raccolta netta di 1,6 mld, le masse totali salgono a 30 mld (+8%) nel semestre con un particolare contributo della componente gestita (Aum/Aua+11,3% a 13,9mld), risultato che spinge le commissioni a 60m (+20% a/a). I livelli di produttività della banca si mantengono tra i più elevati nel settore: nel secondo trimestre 20-21, 0,61m per gestore/consulente verso la media del settore di 0,53m. In aumento anche gli impieghi che salgono a 10,7mld con nuove erogazioni pari a 1,1mld. Prosegue infine il potenziamento della rete distributiva, con l’inserimento di 28 nuovi professionisti della consulenza.

È proseguito nel trimestre il piano di investimenti lungo le linee guida del Piano Strategico 2019-23 del Gruppo Mediobanca, con un graduale riposizionamento del brand e dell’offerta verso la fascia di clientela Affluent/Premier. È continuata la campagna di comunicazione “Alza la tua visione” volta a qualificare CheBanca! come partner di lungo periodo nella consulenza e pianificazione finanziaria. Sono proceduti gli interventi di riposizionamento della rete di filiali.

Da inizio ottobre, con il riaggravarsi dell’emergenza sanitaria, l’operatività delle filiali e degli uffici di consulenza è tornata ad essere gestita su appuntamento ed è stato ulteriormente incrementato l’utilizzo di strumenti di collaborazione a distanza, garantendo un continuo e costante presidio delle relazioni con la clientela.

È continuata con elevata efficacia la campagna di comunicazione “Alza la tua visione” volta a rafforzare il posizionamento di CheBanca! come partner di lungo periodo nella consulenza e pianificazione finanziaria, coniugando competenze, innovazione, sostenibilità e solidità del gruppo. Coerentemente sono proseguiti gli investimenti nella rete distributiva volti ad adeguare le filiali al nuovo concept che coniuga eleganza, trasparenza, riservatezza e attenzione all’ambiente.

Complessivamente la rete distributiva consta oggi di 467 gestori affluent e premier (454 a giugno 2020) e 429 consulenti finanziari (414 a giugno 2020 ), che svolgono la propria attività su 200 tra filiali e uffici finanziari (192 a giugno 2020).