Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in Europa

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Francia (Authorité des Marchés Financiers - Amf), Austria (Financial Market Autority - Fma) e Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Fca:

Mymoneyclub.co.uk (www.mymoneyclub.co.uk);

Mizuho International (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

City FX Broker (www.cityfxbroker.com);

BBVA Trade (www.bbvatrade.co.uk), clone di società autorizzata;

Citadel Holdings Plc (www.citadelholdingsplcuk.com);

Ocean Loans (http://ocean-loans.net);

TheAlert Nation (www.thealertnation.com);

Bondcomparethemarketuk.com (www.bondcomparethemarketuk.com);

Loanline/ Loan Line (email: [email protected]), clone di società autorizzata;

Broker Major Ltd (www.brokermajor-fx.com, www.brokermajor24.com, www.brokermajor.com);

Black Diamond Finance / Black Diamond Online (www.blackdiamondfinance.com), clone di società autorizzata;

MIR Capital S.C.A (https://www.mircapitalsca.com);

Betterrate.co.uk / Betterrate.org.uk (www.betterrate.co.uk, www.betterrate.org.uk);

www.fixedukbond.com;

UKBond Comparison (www.ukbondcomparison.com);

UK Fixed Bonds (www.uk-fixedbonds.com; uk-fixed-bond.com);

Wealth Nation Ltd / Wealth Mentor Gold (www.wealthnation.tv, www.wealthnation.net, www.wealthmentorgold.com);

Berkeley Square Partners (https://www.theberkeleysquare.com), clone di società autorizzata;

Fresh Finance UK Limited / Fresh Finance Limited (email: [email protected]; [email protected]; [email protected]);

Blue Whale Investment Management (www.bluewhaleinvestmentmanagementltd.com);

PrimeXQ (https://primexq.com). Clone di società autorizzata;

Octafx a trading style of OctaMarkets Incorporated (www.octafx.com);

Flexiquid (www.flexiquid.com);

Amazon Home (https://sites.google.com/view/nwbz/home);

Finding Investments For You (www.findinginvestmentsforyou.co.uk);

UK Bonds Compare (www.ukbonds-compare.com);

My UK Bonds (www.my-uk-bonds.com);

BIMFX24 (https://www.bimfx24.com).

Segnalate dalla Cssf:

Meta Finance Trade (www.metafinancetrade.com);

Metals Finance Invest S.A. / M.F.I. Luxembourg (www.metals-finance.com);

Bitcryptoprofit (www.bitcryptoprofit.com);

Keytrade Bank Luxembourg S.A. (https://bkt-inter.eu). Clone di intermediario bancario autorizzato.

Segnalate dalla Amf:

www.any-trades.com;

www.b2trades.com;

www.bcpprivate.com;

www.mycoinology.com;

www.rush-fx.com;

www.bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi;

www.bitcoinlifestyle.io;

www.bitcoinrevolution.org;

www.btcbrokerz.com;

www.extra-gains.com/bitcoincode;

www.kracoin.fr;

www.xemanage.com/bitcoinstorm.

Segnalate dalla Fma (Austria):

Dundee Wealth Management AG (email: [email protected]);

Coinsoft / VC Management LLC (www.coinsoft.io). La prima società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa" n. 1/2021 dell'11 gennaio 2021);

FXT Brokers ( www.fxtbrokers.com);

Solutions Markets / Kiqiwk Holdings Intl Limited (www.solutionsmarkets.co). La seconda società è stata già oggetto di delibera Consob n. 21626 del 10 dicembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020).

Segnalate dalla Cnmv:

Avex Capital (https://avexcapital.com/es). Già segnalata dalla Finansinspektionen - (Fi)(v."Consob Informa" n. 38/2020 del 26 ottobre 2020);

Ballion Investment Ltd (https://ballion.net);

Comex Limited (https://comextrades.com);

Doxera Group Limited (https://doxera.biz);

Garton Invest / Mine FactoryLtd Limited (https://gartoninvest.co);

Gmbanc (https://gmbanc.io/es);

Imc Trades / Kbs Capital Markets Ltd (https://imctrades.com/es). Già destinataria di delibera Consob n. 21504 del 17 settembre 2020. In seguito, in base ai poteri derivanti dal "decreto crescita" (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), la Consob ha ordinato ai fornitori di servizi di connettività internet di inibire l'accesso dall'Italia al sito web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione (v. "Consob Informa" n. 45/2020 del 14 dicembre 2020);

Chambers Investment Trading Pty Ltd (https://investchambers.com);

Market Corp Investment (https://marketcorpinvest.com);

Markets Swiss / Holding Plc (www.marketsswiss.com). Già segnalata dalla Finma (v. "Consob Informa" n. 36/2020 del 12 ottobre 2020);

Master Trade Int Corp (https://mastertradeinternationalcorporation.com);

Cludfin Ou (https://parker-prime.com/es);

Swiss Prime (https://swissprime.cc). Già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa" n. 42/2020 del 23 novembre 2020);

https://tessline.tech/;

Tiomarkets Ltd (https://tiomarkets.com);

Astrica Ltd (https://vipforexpro.com);

Mutual Fund Investment / Investmfi Ltd (https://investmfi.com);

United Trading Ltd (www.theunitedtrading.com).