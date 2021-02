Efpa Esg Advisor: ufficiali i primi professionisti della finanza certificati

Sono ufficiali i risultati della prima sessione d’esame della certificazione Efpa Esg Advisor. Complessivamente, l’87% dei candidati ha superato la prova, entrando così da pionieri nella nuova community di professionisti del risparmio con una conoscenza certificata in ambito Esg. A sottoporsi all’esame, superandolo con successo, anche il presidente di Efpa Italia, Marco Deroma, e Bruno Linguanti, membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. L’elevata percentuale di promossi testimonia la crescente consapevolezza dell’importanza riservata ai criteri Esg e l’impegno da parte dei professionisti nel prepararsi in maniera adeguata e completa su tutti gli aspetti legati a questa tematica.

Efpa Esg Advisor nasce da un’iniziativa di Efpa Europe, successivamente recepita dalle affiliate dei Paesi membri e subito accolta con grande entusiasmo da Efpa Italia. Si configura come un percorso formativo, rivolto ai professionisti della finanza, suddiviso in 8 moduli. Esso permette di acquisire specifiche competenze in materia di finanza sostenibile, utili sia a sviluppare sensibilità personali, sia a fornire un servizio di consulenza finanziaria ai propri clienti quanto più attuale e completo. Al termine del percorso si accede alla possibilità di conseguire la certificazione.

Marco Deroma, Presidente di Efpa Italia, dichiara: “Siamo fieri dell’interesse riscontrato nell’approfondire e certificare le proprie conoscenze e competenze in ambito di finanza sostenibile. Indubbiamente, essa rappresenta il futuro degli investimenti ed è fondamentale che i consulenti finanziari siano in grado di essere di supporto alla crescente richiesta da parte dei risparmiatori. Ritengo, inoltre, sia importante dare l’esempio. Per questo ho deciso di essere tra i primi a sottopormi all’esame e a conseguire questo attestato che va ad aggiungersi alla qualifica di Efp. Esso deve essere motivo di orgoglio”.