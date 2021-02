Ocf: ecco tutte le date degli esami

L'Ocf ha reso note le tempistiche degli esami previsti nei prossimio mesi. Eccole.

Prove valutative 2021. Prova a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre e prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021

Indizione delle sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1579 del 28 gennaio 2021, sono indette le sessioni IV e V della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari per l’anno 2021 - 2° semestre.

L’avviso di indizione del Bando 2021 - 2° semestre è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Consulta il Bando 2021 - 2° semestre

Indizione della sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021

In considerazione degli eventi di carattere oggettivamente emergenziale accertati dall’autorità competente connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con la delibera n. 1580 del 28 gennaio 2021, è indetta la sessione I della prova valutativa a distanza per l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari dedicata alle persone fisiche iscritte nella Sezione A del Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi per l’anno 2021.

L’avviso di indizione del Bando prova dedicata agli agenti iscritti al RUI 2021 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Consulta il Bando 2021 della prova dedicata agli agenti iscritti alla Sez. A del RUI

Calendari prove valutative a distanza e prenotazioni

Le prove valutative saranno svolte a distanza con le modalità previste dai Bandi in base al calendario che sarà pubblicato su questo sito internet.

La prenotazione può essere effettuata a partire dalla data di apertura e fino alla chiusura del termine di presentazione indicato nel calendario ed è subordinata al possesso di un computer e di una connessione internet come da requisiti tecnici indicati nei Bandi 2021.

L’Organismo può variare le date previste nel calendario: in tal caso sarà pubblicato su questo sito internet il nuovo calendario e dato apposito avviso nell’area pubblica e in quella riservata ai candidati che hanno presentato domanda di partecipazione nell’area riservata.

La convocazione alla prova valutativa verrà effettuata mediante avviso nell’ “area riservata” del candidato alla prova. Il candidato è pertanto tenuto a consultare con congrua periodicità la propria area riservata.