Banca Widiba cresce ancora in Campania: entra Mazzarella

Continua ad aumentare l’interesse dei consulenti finanziari per Banca Widiba, prima rete in Italia a operare, nell’ambito del proprio servizio di consulenza globale, con professionisti certificati tramite un ente terzo indipendente in conformità a uno standard di qualità internazionale UNI ISO.

La squadra dell’Area Manager Fernando Valletta si arricchisce di un consulente finanziario di ampia esperienza, Roberto Mazzarella, che sarà operativo in Campania, coordinato dal district manager Antonio Annunziata.

Mazzarella, classe 1967, vanta oltre 25 anni nel settore presso importanti realtà come Sanpaolo Invest e Allianz, che lascia per entrare in Widiba.

“Prosegue il piano di sviluppo di Banca Widiba nella nostra area (Campania, Calabria e Basilicata) con la ricerca e selezione di profili di Consulenti Finanziari senior e Bancari, con un’attenzione anche al target dei junior per l’inserimento di giovani da avviare alla professione dopo un training strutturato a cura della formazione interna, per favorire il ricambio generazionale” – commenta Valletta.