Il primo Etf high dividend yield Esg europeo è di Ubs Am

A partire dal primo febbraio, Ubs Am cambia il benchmark del suo strumento high dividend mettendo a disposizione degli investitori italiani il primo Etf europeo che offre un’esposizione sostenibile a una strategia high dividend yield. L’Ubs (Irl) Etf plc – S&P Global Dividend Aristocrats Esg Uvist Etf applica un filtro Esg all’indice Dividend Aristocrats.

Nella sua versione standard, l’indice S&P Global Dividend Aristocrats consente di investire nelle società di Paesi sviluppati ed emergenti con il più alto rendimento da dividendi e che hanno seguito una politica di erogazione di dividendi crescente o stabile per almeno dieci anni consecutivi. La versione sostenibile dell’indice applica una serie di filtri e di screening Esg messi a punto da player riconosciuti nel campo della finanza sostenibile come RobecoSAM, Sustainalytics e Arabesque S-Ray.

L’indice Dividend Aristocrats Esg include in questo modo circa 100 titoli azionari di società che rispettano i principi delineati nell’United Nations Global Compact, non operano in settori considerati controversi e non fanno parte del quartile peggiore in termini Esg nell’indice di riferimento.

"L’indice Dividend Aristocrats è una delle strategie high dividend più conosciute e apprezzate dagli investitori", commenta Francesco Branda, head of passive & Etf specialist sales Italy. "La scelta di realizzarne la prima versione Esg in Europa conferma l’attenzione di Ubs Amagli investimenti sostenibili e la capacità della società di innovare, offrendo soluzioni in grado di andare incontro alle necessità dei clienti”.

L’Ubs (Irl) Etf plc – S&P Global Dividend Aristocrats Esg Ucits Etf consente, infatti, di accedere a un universo di investimento con un Esg score più elevato rispetto alla strategia tradizionale, mantenendo l’elevato dividend yield. Le analisi di back test realizzate hanno, anzi, messo in evidenza come negli anni passati il dividend yield e la performance annualizzata delll’indice Global Dividend Aristocrats Esg siano stati superiori a quelli della strategia tradizionale.