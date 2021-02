Mfs, un fondo azionario sulle società a media e bassa capitalizzazione

Mfs Im annuncia il lancio di Mfs Meridian® Funds – Global New Discovery Fund, una strategia azionaria globale incentrata sulle società a bassa e media capitalizzazione, fondata sulla ricerca fondamentale ed un approccio geografico flessibile per individuare le azioni di società caratterizzate da valutazioni attraenti, oltre ad un potenziale di apprezzamento del capitale a lungo termine.

Il fondo è pensato per gli investitori che ricercano nuove aree di crescita e generazione di Alpha nel lungo periodo. Si tratta di un'estensione di una strategia di MFS esistente e disponibile negli Stati Uniti dal 2011.MFS vanta un lungo track record nella gestione di soluzioni azionarie a bassa e media capitalizzazione, con oltre 50 miliardi di dollari in strategie dedicate alle small e mid cap a livello globale.

La strategia mira a generare rendimenti superiori alla media, rispetto all'Msci All Country World Small Mid Cap Index (net return), lungo un intero ciclo di mercato, investendo in società a bassa e media capitalizzazione di qualità elevata che evidenziano una crescita degli utili stabile, modelli di business durevoli e valutazioni interessanti.

La strategia privilegia società allo stadio iniziale del loro ciclo di vita con buone probabilità di crescere a un ritmo superiore alla media. Il portafoglio si avvale di tutte le capacità della piattaforma globale di Mfs, compresa l'analisi fondamentale azionaria, creditizia e quantitativa.

"Nell’attuale contesto di mercato", commenta Matt Weisser (in foto), managing director per l'Europa di Mfs, "gli investitori potrebbero avere la tentazione di privilegiare le società in grado di offrire rendimenti solidi nel breve termine. Riteniamo che l'universo azionario delle small e mid cap rappresenti un punto d’incontro interessante, grazie aduna combinazione di opportunità sempre più allettanti nel lungo termine".

"La selezione dei titoli è cruciale, con un'enfasi sulla ricerca di società allo stadio iniziale del loro ciclo di vita, caratterizzate da valutazioni interessanti rispetto ai loro punti di forza fondamentali e alle loro prospettive di crescita. È questo il principale driver dei rendimenti attivi del portafoglio", conclude Weisser.