Nordea Asset Management annuncia la soft closure del Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund. La ragione della soft closure si deve alla rapida crescita del fondo: le sue dimensioni sono più che raddoppiate rispetto a un anno fa e negli ultimi due anni le masse in gestione sono cresciute di oltre il 500%, fino a raggiungere una dimensione totale di oltre 6 miliardi di euro. La decisione è stata presa nell'interesse degli attuali azionisti del fondo, in modo che possano continuare a beneficiare delle future opportunità di rendimento. "Siamo davvero onorati della fiducia che gli investitori di tutto il mondo hanno riposto in Nordea e nella soluzione Global Climate and Environment. Proteggere gli interessi dei nostri clienti rimane la nostra priorità" afferma Thomas Sørensen, co-manager del fondo.

Il fondo è stato lanciato più di 12 anni fa ed è stato uno dei passi concreti compiuti da NAM subito dopo la firma degli UN PRI nel 2007. Il team Fundamental Equities di NAM, che gestisce il fondo, ha poi ampliato la sua gamma di soluzioni ESG, inaugurando la “famiglia” STARS nel 2011. Oggi il team è interamente focalizzato sulle soluzioni ESG e gestisce un patrimonio di oltre 20 miliardi di euro. Sfruttando la lunga esperienza del Fundamental Equities teami in ambito ESG, NAM ha lanciato a dicembre 2020 la Strategia Global Social Empowerment ("la strategia"), un prodotto azionario globale tematico ESG. Co-gestita da Thomas Sørensen e Olutayo Osunkunle, la strategia punta alla parte sociale ("S") degli investimenti ESG. Questa soluzione si concentra sulla selezione di aziende che forniscono soluzioni di carattere sociale, creano un impatto positivo e generano un valore sostenibile per gli azionisti.