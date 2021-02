Operativa dal 1° febbraio la joint venture Abn Amro – Oddo Bhf B.V.

Il 16 settembre 2020 Abn Amro e Oddo Bhf hanno annunciato una partnership strategica per combinare i loro servizi di intermediazione azionaria nel Benelux. Negli ultimi mesi è stata istituita una nuova joint venture e sono arrivate tutte le autorizzazioni richieste alle autorità di vigilanza e di regolamentazione.

A partire da ieri è operativa la nuova joint venture con sede ad Amsterdam: i clienti possono beneficiare dei servizi forniti da 27 dipendenti, di cui 13 analisti, 8 Sales e Sales Traders e dal team di accesso aziendale, attraverso la piattaforma Oddo Bhf Equity.

La partnership migliorerà i servizi di equity capital markets, corporate broking ed equity brokerage, sia per i clienti aziendali che istituzionali, creando una gamma più ampia di ricerca azionaria di alta qualità su oltre 500 azioni, e una rete di distribuzione estesa ad oltre 600 clienti istituzionali in Europa e negli Stati Uniti. La joint venture segue 110 azioni, la maggior parte delle quali riguardanti società del Benelux.

Il Consiglio di Amministrazione della joint venture è composto da Bram Fiselier, Ceo e Head of Sales, Wim Gille, Cfo e Head of Research, Sebastien Yousri, Coo, e Matthias Desmarais, Managing Director e Deputy Head of Equities (Oddo Bhf).

Per ulteriori informazioni sui servizi di intermediazione azionaria nel Benelux forniti dalla joint venture Abn Amro – Oddo Bhf B.V., visitare il sito: www.aa-ob.com