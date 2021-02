BlackRock, Credito asiatico in primo piano

Ottimisti sulla crescita, costruttivi sulla ripresa economica in corso, ma vigili su come tale ripresa si svilupperà nelle varie aree geografiche e nei vari settori. Il Global credit outlook 2021 di BlackRock esprime un mood positivo grazie allo, “sviluppo e alla distribuzione del vaccino Covid-19 che si stanno intensificando e che avranno un impatto materiale sul percorso di crescita economica globale”. In questa cornice, secondo BlackRock, i mercati del credito stanno assistendo a una maggiore domanda complessiva in un mondo a basso rendimento, e quindi gli investitori stanno ripensando alla progettazione dei portafogli orientandoli verso maggiori allocazioni sia nel credito pubblico sia in quello privato. Ma attenzione: gli analisti avvertono che è probabile una maggiore dispersione in futuro, e che sarà fondamentale imparare a navigare tra le opportunità per ottenere risultati differenziati.

Ma qual è il nord magnetico per BlackRock? L’Asia, non solo Cina ma tutto il sud-est asiatico, è l'area che offre le migliori opportunità per il credito. L’Asia è infatti uno dei principali motori di crescita nel mondo e, a causa del divario significativo nella domanda e nell'offerta di credito, il credito privato asiatico offre un’opportunità interessante per gli investitori. “L’apertura dei mercati cinesi onshore mostra attraenti profili di rendimento in tutta la regione e aumenta molto le opportunità di investimento”, è scritto nel report.

Come noto, i rendimenti a reddito fisso sono vicini ai minimi storici con l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate in forte flessione e con ben 18 trilioni di dollari di debito a rendimento negativo al 31 dicembre 2020. Dopo 30 anni di tassi d'interesse in calo e con ampi segmenti di rendimenti obbligazionari che si avvicinano allo zero, il reddito fisso diventa più asimmetrico e con spazi limitati per manovre di recupero. “Crediamo che l’espansione dell’universo globale di credito sarà fondamentale per fornire rendimento e aiutare gli investitori a soddisfare i loro obiettivi di investimento”, è scritto nel report. “Questa situazione – concludono gli analisti di BlackRock- può cambiare il rapporto tra reddito fisso e azioni in futuro, e spingere gli investitori a considerare la costruzione del portafoglio tra più attività altamente correlate”.