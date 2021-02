Incarico a Draghi: attesi flussi di capitale sull’Italia

Ieri il Presidente della Repubblica ha preso atto che non esistono le condizioni per la formazione di un governo politico per le posizioni inconciliabili tra 5S e IV e ha indicato che verificherà la possibilità di formazione di un governo istituzionale dando un incarico a Mario Draghi. Per Luigi De Bellis dell’Ufficio Studi Equita, lo sviluppo della crisi porta quindi verso un governo istituzionale che puòtrovare supporto trasversale in parlamento. “Il nuovo governo dovrebbe innanzitutto operare per un efficace e tempestivo utilizzo dei fondi del Recovery Fund e impostare alcune riforme strutturali per accelerare la traiettoria di crescita dell`economia. La credibilità di Draghi a livello internazionale potrebbe spostare flussi di capitale sull`Italia, quindi di aspettiamo un impatto positivo sul mercato azionario italiano, e in una prima fase suggeriamo di puntare su titoli liquidi (quindi ci siamo concentrati sull`indice FtseMib) che traggono vantaggio dalla riduzione dello spread, dall`implementazione degli investimenti legati al Recovery Fund e/o dalla riduzione dello `sconto Italia`”. Le azioni selezionate da De Bellis sono: Buzzi Unicem, Intesa, Mediobanca, Mediolanum, Stellantis.

Per Kaspar Hense, Senior Portfolio Manager, BlueBay Asset Management, “Draghi sarebbe un risultato positivo per i mercati, non perché è stato il salvatore della crisi sovrana europea nel ruolo di Presidente della BCE, ma perché un governo tecnico sarebbe più probabilmente in grado di padroneggiare le sfide del prossimo anno, in cui lo stretto coordinamento con l'UE e le riforme strutturali dovrebbero non solo aiutare la ripresa economica, ma anche ridurre le tensioni populiste sorte sotto il Governo Monti. Con il numero di casi di Covid-19 in aumento e la situazione complessa sul fronte dei vaccini – dato che l’UE ha avuto problemi a livello di consegne – il supporto della BCE sarà necessario più a lungo per sostenere la ripresa e le minori tensioni politiche ridurranno le frizioni nel corso di questo periodo di incertezza”.

Per Flavio Carpenzano, Senior Investment Strategist Fixed Income di AllianceBernstein, “Non c'è dubbio che avere un governo tecnico con Mario Draghi a fare da front runner nella corsa per diventare primo ministro sarebbe uno sviluppo positivo a breve termine per i BTP, ma si deve tenere presente che questo è soprattutto un segnale di mancanza di governabilità. Un po' di cautela è giustificata. Per formare un governo, Draghi avrà bisogno del sostegno del Movimento 5 Stelle o della Lega e non è affatto certo che questo arrivi. Oltre a ciò, c'è la questione di cosa potrebbe essere effettivamente in grado di ottenere Draghi se dovesse formare un governo e lì il suo spazio di manovra sarà probabilmente molto limitato, poiché il parlamento italiano è un pesce diverso dal consiglio direttivo della Bce. Quindi, se Draghi riuscisse a formare un governo sarebbe uno sviluppo positivo, ma ciò che è effettivamente accaduto è che le probabilità di entrambi i rischi di coda sono aumentate. Perciò, la reazione del mercato ad un risvolto negativo (elezioni anticipate) sarà probabilmente molto più accentuata rispetto a quanto potrebbe avvenire in caso di successo (governo tecnico). Nel lungo termine, c'è un rischio crescente che questo evento possa essere usato dai partiti populisti, poiché questo si adatterebbe perfettamente alla narrazione che l'Italia è gestita da Bruxelles/banchieri. Tuttavia, queste sarebbero preoccupazioni da porsi in un altro momento se Draghi diventasse, davvero, premier”.