Nordea lancia un fondo azionario globale tematico Esg

Nordea Am lancia una strategia tematica per affrontare il tema del social empowerment, la Global Social Empowerment Strategy, aggiungendo un altro prodotto sul tema della sostenibilità alla gamma Esg. Il prodotto azionario globale tematico, gestito dallo stesso team Esg di successo che sta dietro la famosa Global Climate and Environment Strategy. La strategia si concentra sulla "S" di ESG, dimensione spesso trascurata negli ultimi anni.

Sebbene la gestione dei problemi ambientali continui ad essere importante, la pandemia di Covid-19 ha evidenziato l'urgente necessità di affrontare anche le questioni sociali. Ciò include, tra l'altro, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ad alloggi a prezzi accessibili. La strategia si concentra sulle aziende che forniscono soluzioni in grado di affrontare le questioni sociali, creare un impatto positivo e generare valore sostenibile per gli azionisti.

"C'è l'esigenza fondamentale di affrontare le questioni sociali che oggi la società si trova di fronte" commenta Thomas Sørensen, co-gestore della Global Social Empowerment Strategy di Nordea. "Le imprese che offrono soluzioni a questi problemi rappresentano una proposta convincente per gli investitori. Crediamo che il social empowerment - che è la principale forza propulsiva della nostra Strategia - sia il prossimo tema a cui gli investitori rivolgeranno la loro attenzione per cercare di avere un impatto positivo, realizzando al contempo rendimenti interessanti".

"La strategia investe in tre aree tematiche: Bisogni vitali, Inclusione ed Empowerment", dice Dice Olutayo Osunkunle, (in foto) co-gestore della Global Social Empowerment Strategy di Nordea Am. Indirizzando il capitale verso soluzioni sociali positive, puntiamo a sostenere la crescita globale sostenibile e, al contempo, a contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite per il 2030".