Algebris, Camerano alla guida della business unit sulla transizione energetica

Un business dedicata agli obiettivi di transizione energetica e ambientale. È il compito della nuova unità di Algebris e guidata da Valerio Camerano, già ad di importanti società nel settore industriale delle infrastrutture, energia e ambiente. La nuova business unit per la transizione energetica ed ambientale si inserirà a supporto delle attuali asset class gestite dalla società, con un focus iniziale sul mercato italiano, consentendo un interessante allargamento delle strategie di investimento della società.

Camerano, classe 1963, è stato amministratore delegato del gruppo A2A e ha ricoperto ruoli analoghi per oltre 10 anni nei Gruppi Engie, Enel e Camuzzi. In precedenza ha maturato un’esperienza decennale nel mondo finanziario presso Citi.

“L’integrazione degli obiettivi Esg negli investimenti e nelle strategie aziendali rappresenta una priorità per la competitività del mercato”, commenta Davide Serra (in foto), fondatore e ad di Algebris. “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Valerio Camerano: la sua nomina è in linea con il nostro impegno a fare dell’investimento sostenibile un pilastro della creazione di valore”.

“Sono entusiasta di poter contribuire allo sviluppo di Algebris, una realtà che ha dimostrato di avere passione e determinazione per raggiungere livelli di eccellenza", dichiara Valerio Camerano. “Sono convinto che sapremo proporre soluzioni innovative e convincenti in un ambito così promettente”.

Le dinamiche legate al cambiamento climatico hanno profonde implicazioni sulle politiche degli Stati, sulle logiche degli investimenti, sugli orientamenti dei consumatori e delle istituzioni, costituendo punti irrinunciabili dell’agenda sostenibile, che vede sempre più coinvolti, in maniera congiunta, policy makers e rappresentanti del mondo industriale e finanziario a livello globale.

L’obiettivo primario della business unit sulla sostenibilità è quello di lanciare iniziative capaci di coniugare creazione di valore economico e responsabilità ambientale e sociale, valorizzando le capacità di Algebris e facendo leva su nuove competenze. "La decisione non solo risponde all’urgente chiamata verso una nuova dimensione di sostenibilità, ma è il segnale della volontà di Algebris di agire direttamente nel ruolo di gestore e contribuire positivamente alle scelte degli operatori economici e delle istituzioni pubbliche", dichiara la società.