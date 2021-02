Il gruppo Azimut ha registrato nel mese di gennaio 2021 una raccolta netta positiva per 676 milioni di euro. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine gennaio a 61,4 miliardi, di cui 47,6 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. Il gruppo ha raggiunto oltre 2,2 miliardi in Private markets grazie al primo closing del fondo Infrastrutturale per la Crescita – Esg.

Pietro Giuliani, presidente del gruppo, commenta: “Iniziamo il nuovo anno di slancio con una raccolta di 676 milioni di euro, realizzata in buona parte sul Risparmio Gestito per via organica dalla nostra Rete di consulenti finanziaria in Italia. Siamo anche soddisfatti di aver raggiunto nel mese di gennaio il primo closing a circa 190 milioni di euro del nostro fondo Infrastrutture per la Crescita - Esg. I risultati confermano la nostra capacità di essere al fianco dei clienti e di accompagnarli in una pianificazione finanziaria che punta alla protezione e alla creazione di valore nel lungo periodo. Un impegno riflesso anche nella continua innovazione di prodotto che, grazie al lavoro del nostro Global Asset Management Team, ci ha permesso di lanciare nel mese di gennaio 7 nuovi comparti della piattaforma lussemburghese Azimut Investments e 3 nuovi fondi nei private markets.”